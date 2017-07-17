FIFA 18, modalità Il Viaggio: saranno 6 i campionati a disposizione?

Secondo un leak pubblicato su Reddit, la modalità Il Viaggio presente su FIFA 18, consentirà si scegliere tra sei campionati. A rivelare la notizia un utente che sostiene di aver partecipato ad un evento a porte chiuse tenutosi in Brasile. I sei campionati in questione sarebbero proprio quello brasiliano, la Premier League, la MLS, Bundesliga, Ligue 1 e Liga Spagnola. Si tratta della seconda stagione per la modalità Il Viaggio: la prima, quella presente in FIFA 17, consentiva solo la partecipazione alla Premier League inglese. [caption id="attachment_14678" align="aligncenter" width="770"] Fifa 18, la foto catturata all'evento privato in Brasile[/caption] Ovviamente, la notizia va presa con le molle, poiché si tratta sempre di un’indiscrezione, seppur corredata da una foto che sembra essere autentica. Confermiamo, intanto, che FIFA 18 sarà in vendita a partire dal prossimo 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch. https://www.youtube.com/watch?v=GbK_Xw5BiSw