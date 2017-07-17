Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

FIFA 18, modalità Il Viaggio: saranno 6 i campionati a disposizione?

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
FIFA 18, modalità Il Viaggio: saranno 6 i campionati a disposizione?

Secondo un leak pubblicato su Reddit, la modalità Il Viaggio presente su FIFA 18, consentirà si scegliere tra sei campionati. A rivelare la notizia un utente che sostiene di aver partecipato ad un evento a porte chiuse tenutosi in Brasile. I sei campionati in questione sarebbero proprio quello brasiliano, la Premier League, la MLS, Bundesliga, Ligue 1 e Liga Spagnola. Si tratta della seconda stagione per la modalità Il Viaggio: la prima, quella presente in FIFA 17, consentiva solo la partecipazione alla Premier League inglese. [caption id="attachment_14678" align="aligncenter" width="770"]fifa 18 il viaggio Fifa 18, la foto catturata all'evento privato in Brasile[/caption] Ovviamente, la notizia va presa con le molle, poiché si tratta sempre di un’indiscrezione, seppur corredata da una foto che sembra essere autentica. Confermiamo, intanto, che FIFA 18 sarà in vendita a partire dal prossimo 29 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Switch. https://www.youtube.com/watch?v=GbK_Xw5BiSw

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MagicStore: il gestionale in cloud per il tuo fashion retail

Articolo Successivo

WhatsApp, novità: si possono inviare file di ogni tipo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

Pc assemblati o da assemblare, scelta e utilizzo

08/07/2018

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

30/04/2018

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime

26/04/2018