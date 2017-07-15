WhatsApp, novità: si possono inviare file di ogni tipo

WhatsApp
si aggiorna ancora e presenta altre importanti novità: da questo momento in poi, infatti, si potranno condividere ogni sorta di file. Non solo foto
, video
e Pdf
, dunque, ma qualsiasi altro contenuto, purché non ecceda i 100 MB. La novità è già disponibile, purché si aggiorni la propria versione dell’app disponibile sia per dispositivi Android
, mentre su iOS
dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.
I circa 22 milioni di utenti italiani, dunque, possono ora utilizzare le chat di WhatsApp per condividere con i propri contatti qualunque tipo di file, anche cartelle compresse. E non è tutto, perché con l’ultimo update, infatti, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, semplifica anche l’invio di foto e video. Appena avviata la fotocamera dall’interno di una chat, viene mostrata in automatico la galleria.
Infine, le foto che vengono condivise, non saranno più compresse, ma inviate nella qualità in cui sono state scattate. E ancora, mentre si scrive, si potrà evidenziare una parte del testo e modificarlo in grassetto, corsivo o barrato. Ancora in beta, invece, altre novità, come la possibilità di cancellare entro pochi minuti un messaggio inviato ma non ancora letto dal destinatario
, oppure quella di tracciare i movimenti degli amici in modo da facilitare gli appuntamenti. Una funzione controversa che potrebbe essere però abusata da stalker e pedinatori, sostiene qualcuno.