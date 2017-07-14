ListaNozzeOnline.com stringe una partnership con LOVEThESIGN
di Redazione
14/07/2017
%CODE33% ListaNozzeOnline.com, l’unica piattaforma italiana che permette ai merchant ed ai punti vendita di offrire ai futuri sposi un servizio di lista nozze multi prodotto e multi canale in cui è possibile inserire qualsiasi desiderio (viaggio di nozze, prodotti, donazioni o anche semplicemente una raccolta libera di denaro), stringe una partnership con la piattaforma e-commerce LOVEThESIGN. “Questa partnership - racconta Claudio Cubito fondatore di Growish, proprietaria anche del marchio ListaNozzeOnline.com - consente a LOVEThESIGN di offrire un servizio completo ai futuri sposi che desiderano una lista nozze multi prodotto e multi servizio, gestire il matrimonio e arredare la propria casa, attraverso un’unica piattaforma, grazie al denaro raccolto da amici e parenti.” “Vincenzo Cannata - Co-founder & CEO di LOVEThEsign – spiega come Design Lover e Italiani sono sempre più connessi e dinamici: “Per questo LOVEThESIGN sceglie come partner Listanozzeonline.com, per rendere più agevole e veloce anche la scelta dei regali per il loro grande giorno.” Grazie alla partnership, sarà possibile creare una lista nozze su LOVEThESIGN, aggiungere qualsiasi desiderio, inserire con un clic prodotti dal catalogo del sito, utilizzare il denaro raccolto in completa libertà o per acquistare sulla piattaforma. Le funzionalità di aggiunta dal catalogo e di pagamento in carrello con il denaro raccolto nella propria lista nozze saranno inoltre immediatamente disponibili a tutti gli utenti che già utilizzano i servizi di lista nozze online sui portali ListaNozzeOnline.com e Ulove (lista viaggio di nozze per oltre 1000 agenzie di viaggi di Uvet travel Network). La missione di Growish è diventare leader nelle nuove soluzioni di pagamento e-wallet based e di social marketing B2C e B2B2C (rivolte a consumatori e aziende) – via API o piattaforma SaaS – per pagamenti di gruppo e liste regalo con convergenza multicanale (sia online che nei punti vendita) per i settori travel, retail, e-commerce, banking, sharing economy, community e donation e puntare sull’internazionalizzazione. La soluzione è stata pensata per essere completamente integrata a siti e-commerce e catene retail di parti terze, con minisito dedicato e personalizzato in linea con il brand del partner, e un pannello di controllo per reportistica e analisi degli utenti e delle transazioni di denaro. “I vantaggi che i nostri partner ottengono grazie ai pagamenti di gruppo ed alle liste regalo - conclude Claudio Cubito - sono molteplici: un aumento dell’ordine medio, una viralità nell’acquisizione dei clienti dato che 18 persone in media partecipano ad un regalo di compleanno organizzato con la nostra soluzione e 34 ad una lista di nozze ed un passaparola che crea una lealtà al brand a lungo termine grazie ad una esperienza di acquisto innovativa. Puntiamo ad allargare sempre di più la nostra rete di partner offrendo a tutti i brand e le aziende che vogliono rafforzare la loro posizione nel mercato, innovative soluzioni di social payment e-wallet based, facili e accessibili a tutti e per mettere a disposizione la nostra esperienza e la nostra community che già oggi può vantare oltre 3,8 milioni di euro di pagamenti transati da oltre 35.000 utenti.”
