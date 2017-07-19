MagicStore: il gestionale in cloud per il tuo fashion retail
di Redazione
MagicStore rappresenta la soluzione ideale per chi ha la necessità di gestire un’attività, anche online, nello specifico negozi di moda, accessori e calzature. Stiamo parlando di un software gestionale in cloud, che viene incontro a tutte le esigenze anche dei moderni e-commerce. Sì, perché il mercato, anche quello online, si è chiaramente evoluto rispetto agli albori e oggi non basta più avere una vetrina virtuale attraente per avere successo con le vendite su Internet. La Rete è cambiata, esattamente come la società, sempre più in “preda” alla frenesia dei social network, che hanno reso tutti più esigenti. È chiaro, dunque, che le attività che operano online devono adattarsi alla velocità dei ritmi quotidiani, altrimenti si rischia di finire fuori mercato e non essere competitivi. Chi gestisce un fashion retail, dunque, ha bisogno di velocizzare e semplificare tutti quei processi che stanno dietro alla gestione del punto vendita. Se i processi quotidiani sono automatizzati, infatti, ci si potrà concentrare meglio sugli aspetti più importanti dell’attività, in modo da alzarne la qualità. Tra le problematiche da fronteggiare quando si deve gestire un negozio di abbigliamento online, ad esempio, c’è innanzitutto il magazzino, che con carichi e scarichi può trasformarsi in un vero e proprio inferno, con tempi di lavoro che si dilatano a dismisura. La concorrenza, poi, si fa giorno dopo giorno più agguerrita, tra negozi “fisici” ed altri e-commerce che operano nel tuo stesso settore. Se poi si deve gestire più di un punto vendita, si rischia letteralmente di perdere la testa per stare dietro a dipendenti, fornitori e clienti, con i loro resi e le richieste di cambio merce. E poi c’è sempre la noiosissima contabilità, che costringe ad affidarsi ad un commercialista con tutte le spese aggiuntive che la cosa comporta, e la promozione dei prodotti, ossia tutte quelle attività di marketing che mirano all’ampliamento e alla fidelizzazione della clientela. In questo senso, il servizio offerto da MagicStore semplifica la vita sotto tanti punti di vista. Tramite il sito di riferimento, puoi richiedere una copia di prova valida per 30 giorni, ma una volta provato, non vorrete più farne a meno.
Perché MagicStoreIl software gestionale MagicStore è completo, perché consente con pochi clic del mouse di gestire vendite, prodotti, ordini, magazzino e contabilità, anche se non si è dei maghi del computer. È, inoltre, in cloud, in modo che lo si possa utilizzare ovunque ci si trovi e da qualunque dispositivo, sia esso computer, tablet o smartphone. Non devi per forza essere davanti al computer del tuo ufficio, insomma. MagicStore garantisce la sicurezza dei dati, ragion per cui non ci si deve preoccupare minimamente di perdite di dati o eventuali guasti del PC. In un mercato dominato dai grossi colossi online, inoltre, questo gestionale consente di interagire e mettere in vedita i propri capi su top Market come Amazon, Zalando, Ebay e Privalia. E non finisce qui, perché tramite MagicStore puoi anche gestire intuitivamente la contabilità e tutte quelle attività di marketing tramite le quali vuoi portare al tuo store più clienti possibili, tramite promozioni e quant’altro. Se ancora non dovesse bastare, dal sito del gestionale è possibile scaricare un ebook completo con i 10 trucchi forniti dai titolari di negozi di abbigliamento che già lo utilizzano per migliorare la gestione ma soprattutto il fatturato della propria attività, anche online.
