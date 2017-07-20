Trovami: la prima social directory dedicata alle aziende italiane
di Redazione
20/07/2017
Nasce in rete un portale generalista dove trovare informazioni, guide pratiche, consigli utili e curiosità, ma allo stesso tempo un grande raccoglitore di imprese. Stiamo parlando di Trovami la prima social directory dedicata alle aziende italiane. Le aziende possono avere visibilità nel portale grazie alla scheda dedicata in cui è possibile mettere a disposizione degli utenti tutte le informazioni riguardanti la propria attività, ma non solo. All’interno di ogni scheda sarà possibile lasciare una recensione e allo stesso tempo valutare quelle lasciate dagli utenti su: Facebook, Google Plus, TripAdvisor, Yelp. Non solo directory: Trovami è anche un portale per rimanere informati su tantissime curiosità. I canali tematici permettono di rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti: animali, cura e benessere della persona, alimentazione, artigianato, viaggi e turismo, sport, food and wine, casa e tempo libero, agroalimentare e cultura generale. Il canale viaggi e turismo permette di conoscere tutte le meraviglie del Belpaese: dalle migliori spiagge, regione per regione, ai migliori itinerari nelle località più suggestive. Se non hai ancora organizzato le vacanze estive, su Trovami hai a disposizione tantissimi spunti e suggerimenti per organizzare nel migliore dei modi la tua vacanza, sia da solo che in compagnia dei tuoi amici o della tua famiglia. Ti servono consigli tecnici e informazioni sul mondo del fitness? Il canale dedicato allo sport è la soluzione adatta per scoprire i benefici dell’esercizio fisico. Da un allenamento intensivo di 30 minuti, a una semplice corsa in compagnia in città: su Trovami sono presenti consigli sia per appassionati di sport sia per sportivi alle prime armi. Non solo sport e tempo libero, Trovami propone una guida gastronomica per conoscere gli angoli di gusto del nostro Paese grazie al canale Food & Wine, ma anche moltissimi consigli sul mondo agroalimentare. Piatti prelibati, pietanze tipiche regionali e migliori i migliori vini della tradizione enogastronomica italiana sono presenti nel portale per stuzzicare l’appetito dei lettori, che una volta letti gli articoli non potranno fare a meno di correre a provare le specialità gastronomiche italiane descritte! Scoprirete il piacere di stare a tavola, ma anche nella cura e nel benessere della persona, con i migliori consigli per ritrovare la forma perfetta e stare meglio con sé stessi. Gli alimenti che conosciamo, spesso nascondono delle proprietà benefiche delle quali non siamo a conoscenza. Nel canale dedicato alla cura e benessere della persona scoprirete tantissime curiosità che vi lasceranno a bocca aperta. Curiosità, trend e consigli pratici sul mondo dell’arredamento e dell’interior design, sono a disposizione nel canale dedicato alla gestione della casa e del ménage famigliare: arredare la propria casa con gusto o capire come gestirne lo spazio da oggi non sono più un problema. E nel tempo libero? Trovami vi consiglia cosa fare nei momenti di spensieratezza e svago in giro per l’Italia. E se il mondo del fai-da-te vi ha sempre appassionato, non vi resta che visitare il canale dedicato all’artigianato, in cui sono presenti anche tante curiosità sul mondo del lavoro: dai lavori che nessuno vuole fare e fanno guadagnare alle professioni d’artigianato che oggi abbiamo quasi dimenticato. Non possono mancare tutte le curiosità sugli animali, domestici e non: una vera e propria guida pet friendly da approfondire con cura. Da come si fa il passaporto per il cane, a quali sono i serpenti che si possono tenere in casa. Su Trovami non ci sono informazioni solo sugli amici a quattro zampe, ma anche molte curiosità su tantissime altre specie animali. Siete in cerca di approfondimenti sui più importanti temi di cultura generale? Nel canale dedicato sono presenti articoli di approfondimento riguardanti argomenti molto diversi fra loro: da curiosità e leggende regionali e modi di dire, fino ad arrivare ad articoli sulla nostra Costituzione e sulla storia del nostro Paese. L’opportunità offerta alle aziende è quella di poter essere allo stesso tempo menzionate negli articoli dedicati alla categoria di appartenenza e farsi conoscere online. Una grande vetrina per le aziende e un punto di riferimento su tutte le curiosità provenienti dalla tradizione del nostro Pese. Le più grandi novità in un solo click: questa è la grande sfida e la grande novità dei nove canali tematici di Trovami.com.
