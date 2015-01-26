Caricamento...

Facebook: un'app lite per smartphone con capacità limitate

26/01/2015

Facebook non ha mai fatto mistero di voler puntare fortemente sul mobile nei prossimi anni, così appare del tutto logico che abbia appena sviluppato un'app lite dal peso di appena 252KB dedicata a smartphone dalle bassissime capacità e a paesi con connettività limitata. L'app si basa su la già ben conosciuta Snaptu ma vi aggiunge alcune funzioni come l'integrazione della telecamera. L'app sarà lanciata attraverso una fase di test in Bangladesh, Nepal, Nigeria, Sud Africa, Sudan, Sri Lanka, Vietnamne e Zimbawe. Facebook punta a conquistare alcuni mercati come quelli di Bangladesh, Nigeria e Vietnam dove viene registrata una forte propensione alla crescita. Attualmente non è possibile installare l'app attraverso il play store per cui è complicato dire se realmente la nuova app offra dei miglioramenti prestazionali, certo è che un'app lite di Facebook potrebbe risultare utile anche al di fuori dei paesi indicati per il test
