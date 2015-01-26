Emma Watson sarà Belle nel live action di "La Bella e la Bestia"
di Redazione
26/01/2015
Il 2014 è stato un anno da incorniciare per l'ex Hermione di Harry Potter: Emma Watson. Ha interpretato Ila la figlia adottiva di Noè in Noah film scritto e diretto da Darren Aronofsky ed è stata anche GoodWill Ambassador presso l'UN Women, organizzazione delle nazioni unite che si occupa della parità di genere. In particolare il suo ruolo in favore della parità di genere verrà ricordato per l'accorato ed intenso discorso pronunciato presso Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite che ha portato un tema così delicato all'attenzione di un pubblico praticamente smisurato. Il 2015 si apre ancora una volta sotto una buona stella per Emma Watson, sulla sua pagina Facebook ha infatti annunciato che sarà Belle nel nuovo live action di "La Bella e la Bestia" che Disney metterà in produzione entro la fine dell'anno. La Bella e la Bestia sarà un kolossal diretto da Bill Condon già regista di The Twilight Saga: Breaking Dawn e possiamo scommettere che nella sua versione "Live Action" rappresenterà un evento che andrà ben oltre i confini della favola. Immagine di David Shankbone (CC BY 2.0)
