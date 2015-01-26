Caricamento...

Programma da solo il tuo robot con Quirkbot

26/01/2015

Per programmare il vostro primo robot con Quirkbot avrete bisogno di un bel mucchio di cannucce, avete letto bene, vi serve un bel mucchio di comuni cannucce di quelle utilizzate per bere da una lattina per esempio, poi avrete naturalmente bisogno di Quirkbot. Quirkbot è sostanzialmente un microcontroller programmabile con estrema facilità attraverso un'interfaccia Web. Naturalmente si tratta di un progetto nato con finalità didattiche, dedicato soprattutto ai più piccoli. Ma anche coloro che hanno voglia di iniziare a comprendere il mondo della robotica possono iniziare a giocherellare con Quirkbot. Il microcontroller può essere utilizzato per gestire una serie di motori oppure delle luci a led. L'esempio più significativo dell'uso di Quirkbot è abbinato all'uso di comuni cannucce da bere, collegate a motori pilotati da Quirkbot. L'estrema flessibilità delle cannucce si presta a costruire oggetti dalle funzionalità e dai movimenti estremamente diversi rendendo Quirkbot un "creatore di robot giocattolo" dalle forme più svariate. Attualmente Quirkbot è un progetto su Kickstarter e per portarvi a casa un giocattolino del genere dovrete spendere intorno ai 55$.
