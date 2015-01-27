Caricamento...

Facebook e Instagram down per un'ora ma non è colpa degli hacker

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2015

Stamattina a partire dalle 7 circa ora italiana Facebook e Instagram sono andati down per circa un'ora, allo stesso modo sono andati down tutti i servizi che fanno affidamento sulle credenziali di Facebook per il login come per esempio Tinder. In un primo momento la responsabilità del down era stata attribuita al gruppo hacker Lizard Squad già noto per essere stato protagonista dei recenti attacchi hacker che avevano reso inutilizzabili i network di Sony e Xbox per parecchie ore nel mese di Dicembre. Ed in effetti Lizard Squad via Twitter aveva annunciato: Tuttavia sia Facebook sia Instagram hanno negato che il down possa essere stato provocato da un attacco hacker. In una nota rilasciata da Facebook si legge:
"Non si è trattato del risultato di un attacco condotto da terze parti ma invece di un problema causato dall'introduzione di una modifica che coinvolge la nostra configurazione dei sistemi. Entrambi i servizi sono di nuovo operativi al 100%"
Redazione

