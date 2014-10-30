Facebook ti paga se scovi un problema di sicurezza
di Redazione
30/10/2014
Si chiama Internet Defense Prize ed è il programma attraverso il quale Facebook stanzia ben 300.000$ per progetti meritevoli nel campo della sicurezza e della difesa di Internet. Creato nel 2014 da Facebook con la partecipazione di USENIX si propone di riconoscere e ricompensare gli sforzi che soggetti degni di nota fanno per rendere Internet un posto più sicuro. Nel 2014 50.000$ erano andati a Johannes Dahse and Thorsten Holz con una ricerca su come riconoscere le vulnerabilità nelle applicazioni Web. Nel 2015 i soldi stanziati sono molti di più. Facebook riconosce che la sicurezza è un serio problema ed in effetti nessuno di noi può essere mai completamente sicuro che i propri dati non finiranno in mano a qualche malintenzionato. Per quanti sforzi utenti, programmatori e sistemisti facciano, c'è sempre un rischio che qualcuno scovi una vulnerabilità nuova e si impossessi dei nostri dati, e tutto ciò è francamente noioso. Così Facebook come molti altri sponsorizza progetti meritevoli nel campo della sicurezza ben sapendo che ci sono alcuni talenti che non riescono a portare a termine le loro imprese proprio per mancanza di soldi. Fra le altre cose Facebook ha appena rilasciato un tool chiamato osquery su Github liberamente scaricabile e che aiuta a trovare bug in alcuni sistemi operativi, in particolare Ubuntu, CentOS e Mac OS X.
