Dall'Olanda arriva il cavo da 255Tbps
di Redazione
29/10/2014
Un gruppo formato da ricercatori olandesi e americani ha appena segnato il nuovo record di velocità per la trasmissione dati su un cavo in fibra: ben 255Tbps. Per i non tecnici parliamo di 255 terabits al secondo, ovvero 32 terabytes al secondo. Tanto per fare una comparazione diciamo che a questa velocità potreste scaricare un film intero da 4GB in molto meno di un secondo. I test di velocità sono stati effettuati per adesso sulla lunghezza di un kilometro. Realmente poco per gridare "yuhu" ma abbastanza per essere piuttosto su di giri per le capacità di questo cavo. In realtà per fare passare 255Tbps all'interno di un solo cavo è stato necessario spremere come un pompelmo le capacità di 50 carrier affidandogli 5.1Tbps ciascuno in modo da arrivare a saturare la banda disponibile sul super-cavo. Secondo Extremetech un solo cavo di questo tipo sarebbe sufficiente a supportare tutto il traffico che internet produce attualmente nei momenti di picco. Ora, non affrettatevi a cercare il cavo nei negozi e sappiate che ci vorrà ancora un po' prima che tutta questa velocità sconvolga le vostre vite, ma sappiate che un giorno probabilmente potreste vedere abbastanza banda da non sapere come sfruttarla. Foto di copertina Wesley Fryer (CC BY-SA 2.0)
