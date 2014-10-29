Home Mobile Come aumentare la durata della batteria dell'iPhone

di Redazione 29/10/2014

Spegnere AirDrop Lasciare acceso AirDrop ci rende permanentemente "rintracciabili" da altri dispositivi. Quando non utilizziamo AirDrop, spegniamolo: toglieremo un bel carico dalla batteria. Si fa agevolmente dalle impostazioni rapide. Non vale per gli iPhone 4, 4S e meno recenti Disabilitare Posizioni Frequenti L'iPhone segue i nostri spostamenti cercando di personalizzare i messaggi che ci propone. Forse utile, ma non indispensabile, si disattiva da qui: Impostazioni -> Privacy -> Localizzazione -> Servizi di sistema -> Posizioni frequenti Non vale per gli iPhone 4, 4S e meno recenti Disabilitare la vibrazione E' un trucchetto antico quanto lo Startac, ma è sempre valido! Risparmiamo un po' di fatica alla batteria da qui: Impostazioni -> Suoni Disabilitare i servizi di localizzazione Tenendoli attivi, l'iPhone traccia costantemente la nostra posizione, aggiornando le app interessate. Il carico per la batteria è notevole. Per disattivarli, andiamo su Impostazioni -> Privacy -> Localizzazione Regolare la luminosità dello schermo L'intensità che scegliamo per la retroilluminazione dello schermo incide in maniera sostanziale sulla durata della batteria. Possiamo moderarla da qui: Impostazioni -> Schermo e luminosità Aggiornamento app in background L'aggiornamento in background delle app fa sì che le app vengano costantemente aggiornate e utilizzino i servizi di localizzazione, anche quando non sono in uso. Scegliamo di mantenere attivo il servizio solo per le app realmente utili. Scorriamo la lista e modifichiamone le impostazioni da qui: Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento app in background Non vale per gli iPhone 4, 4S e meno recenti Spegnere il Wi-Fi Il nostro iPhone cerca costantemente una rete Wi-Fi accessibile, anche quando non ce ne sono di disponibili. Si fa agevolmente dalle impostazioni rapide. Disabilitare l'Handoff E' una funzionalità molto comoda che consente di trasferire semplicemente le attività da un dispositivo all'altro, utilizzando iCloud. Molto comoda, ma anche molto onerosa per la batteria. La usate? Bene. Non la usate: disattivatela da qui: Impostazioni -> Generali -> Handoff e app consigliate Non vale per gli iPhone 4 e meno recenti Limitare le app in background Le app, una volta avviate, restano aperte in background anche se non le utilizziamo. Premiamo due volte sul pulsante home per vedere tutte le app attive e chiudiamo quelle che non stiamo utilizzando. Anticipare il blocco automatico Quando non utilizziamo l'iPhone per un po' di tempo, il display si spegne il telefono va in "blocco" e la batteria si rilassa. Consigliamo di impostare l'autoblocco a 1 o 2 minuti. Si cambia da qui: Impostazioni -> Generali -> Blocco automatico Cambiare lo sfondo Verifichiamo che lo sfondo sia statico e, per il massimo risparmio, passiamo a uno sfondo completamente nero. Si modifica da qui: Impostazioni -> Sfondo Aggiornamenti iTunes e App Store Disabilitiamo l'aggiornamento automatico, in modo da decidere noi manualmente quali app aggiornare e quando farlo. Impostazioni -> iTunes e App Store Spegnere il Bluetooth A meno che non lo usiamo attivamente, conviene disattivarlo. Si fa agevolmente dalle impostazioni rapide.