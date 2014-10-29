Come aumentare la durata della batteria dell'iPhone
di Redazione
29/10/2014
Spegnere AirDropLasciare acceso AirDrop ci rende permanentemente "rintracciabili" da altri dispositivi. Quando non utilizziamo AirDrop, spegniamolo: toglieremo un bel carico dalla batteria. Si fa agevolmente dalle impostazioni rapide. Non vale per gli iPhone 4, 4S e meno recenti
Disabilitare Posizioni FrequentiL'iPhone segue i nostri spostamenti cercando di personalizzare i messaggi che ci propone. Forse utile, ma non indispensabile, si disattiva da qui: Impostazioni -> Privacy -> Localizzazione -> Servizi di sistema -> Posizioni frequenti Non vale per gli iPhone 4, 4S e meno recenti
Disabilitare la vibrazioneE' un trucchetto antico quanto lo Startac, ma è sempre valido! Risparmiamo un po' di fatica alla batteria da qui: Impostazioni -> Suoni
Disabilitare i servizi di localizzazioneTenendoli attivi, l'iPhone traccia costantemente la nostra posizione, aggiornando le app interessate. Il carico per la batteria è notevole. Per disattivarli, andiamo su Impostazioni -> Privacy -> Localizzazione
Regolare la luminosità dello schermoL'intensità che scegliamo per la retroilluminazione dello schermo incide in maniera sostanziale sulla durata della batteria. Possiamo moderarla da qui: Impostazioni -> Schermo e luminosità
Aggiornamento app in backgroundL'aggiornamento in background delle app fa sì che le app vengano costantemente aggiornate e utilizzino i servizi di localizzazione, anche quando non sono in uso. Scegliamo di mantenere attivo il servizio solo per le app realmente utili. Scorriamo la lista e modifichiamone le impostazioni da qui: Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento app in background Non vale per gli iPhone 4, 4S e meno recenti
Spegnere il Wi-FiIl nostro iPhone cerca costantemente una rete Wi-Fi accessibile, anche quando non ce ne sono di disponibili. Si fa agevolmente dalle impostazioni rapide.
Disabilitare l'HandoffE' una funzionalità molto comoda che consente di trasferire semplicemente le attività da un dispositivo all'altro, utilizzando iCloud. Molto comoda, ma anche molto onerosa per la batteria. La usate? Bene. Non la usate: disattivatela da qui: Impostazioni -> Generali -> Handoff e app consigliate Non vale per gli iPhone 4 e meno recenti
Limitare le app in backgroundLe app, una volta avviate, restano aperte in background anche se non le utilizziamo. Premiamo due volte sul pulsante home per vedere tutte le app attive e chiudiamo quelle che non stiamo utilizzando.
Anticipare il blocco automaticoQuando non utilizziamo l'iPhone per un po' di tempo, il display si spegne il telefono va in "blocco" e la batteria si rilassa. Consigliamo di impostare l'autoblocco a 1 o 2 minuti. Si cambia da qui: Impostazioni -> Generali -> Blocco automatico
Cambiare lo sfondoVerifichiamo che lo sfondo sia statico e, per il massimo risparmio, passiamo a uno sfondo completamente nero. Si modifica da qui: Impostazioni -> Sfondo
Aggiornamenti iTunes e App StoreDisabilitiamo l'aggiornamento automatico, in modo da decidere noi manualmente quali app aggiornare e quando farlo. Impostazioni -> iTunes e App Store
Spegnere il BluetoothA meno che non lo usiamo attivamente, conviene disattivarlo. Si fa agevolmente dalle impostazioni rapide.
