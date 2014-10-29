Prizm ti riconosce e suona la musica che ti piace

Immaginate di avere a disposizione tonnellate, vagonate, quintalate di musica mai ripetitiva e sempre aderente ai vostri gusti. È esattamente quello che promette Prizm, un sistema di riproduzione audio che apprende continuamente i vostri gusti musicali e vi propone sempre la musica che amate di più. Non solo, ma Prizm riconosce chi è con voi nella stanza e crea un mix adatto alle preferenze di ciascuno. Controlla se l'atmosfera è gioviale, informale, romantica ed adatta di conseguenza la propria playlist musicale. Esteticamente assomiglia appunto ad un prisma, elegante, su cui sono disposti tre bottoni. Uno per avviare la riproduzione musicale, uno per esprimere un "Like" uno per esprimere uno "Skip" ovvero per passare alla prossima proposta musicale. Prizm non ha bisogno di uno smartphone per funzionare, ma trasmette la musica collegandosi direttamente a Spotify o Deezer inoltre può connettersi ad un sistema di speaker tradizionali per una migliore diffusione. Prizm apprende ogni volta che qualcuno interagisce con uno dei suoi bottoni, e riutilizza le informazioni immagazzinate associandole anche ad un orario preciso. Così è capace di trasmettere la musica che più vi piace ascoltare appena svegli al mattino, cambiare genere nel pomeriggio, e ancora mutare la playlist nelle ore serali. Il riconoscimento delle persone è multiplo e si basa sui device che la gente comunemente tiene nelle tasche. Per cui si adatatta perfettamente ai gusti di chiunque sia nei suoi paraggi. Il progetto è disponibile su KickStarter al costo di 99$