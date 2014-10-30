Home Gadget e Curiosità HP Sprout, l'All in One con tappetino Touch Screen

HP Sprout, l'All in One con tappetino Touch Screen

di Redazione 30/10/2014

HP Sprout è davvero un progetto particolare, un All In One con caratteristiche realmente fuori dal comune. Prima di tutto ha un tappetino abbastanza singolare, in realtà non è esattamente un tappetino ma un display touch screen ovviamente sensibile al tocco. Su questo display si possono svolgere operazioni in modo del tutto naturale utilizzando le mani al posto della classica tastiera. Si possono trascinare oggetti, riposizionarli, ridimensionarli, tutto in modo molto semplice e apparentemente lineare. Naturalmente si può utilizzare una penna per disegnare. Il proiettore può essere utilizzato per riprodurre sul tappetino le immagini che passano sullo schermo in modo tale da utilizzarlo come una tavolozza. Inoltre il tappetino è anche uno scanner 3D. Sprout è veramente un prodotto diverso e fuori dal comune. Al di là delle caratteristiche tecniche si tratta di un sistema espressamente pensato per i creativi e per i designer. L'idea è quella di lasciarli concentrare sulla loro creatività facendogli utilizzare ciò che meglio conoscono attraverso un'interazione semplice con gli oggetti presenti sul computer. Apparentemente il prodotto sembra molto interessante, ed il video qui sotto illustra molto meglio di mille parole quali sono le caratteristiche essenziali di Sprout [youtube http://youtu.be/IBnf_lHxPdE]