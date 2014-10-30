Google mette Pinterest dentro Chrome
di Redazione
30/10/2014
Google rende disponibile una comodissima estensione per la gestione dei bookmark all’interno di Chrome che estende enormemente le capacità di gestione dei preferiti. Con l’estensione Bookmark Manager è più agevole effettuare le ricerche all’interno dei preferiti, possiamo organizzarli per argomento e possiamo facilmente condividerli. Vediamo più in dettaglio le funzionalità introdotte con l'estensione. LEGGI ANCHE: La nuova Gmail si chiama InBox
Le nuove funzioni di Bookmark ManagerSalvataggio One-click: quando aggiungiamo una pagina ai preferiti, abbiamo l’opportunità di salvare un’immagine e una nota, per rendere quel bookmark più fruibile. La cosa comodo è che Google scansiona la pagina che stiamo aggiungendo e ci propone sia l’immagine sia un ritaglio testuale della stessa: possiamo modificarli oppure accettarli con un semplice click. Veloce e flessibile. Ricerca migliorata: quando effettuiamo una ricerca fra i bookmark salvati, Google non si ferma al titolo, ma prosegue la ricerca all’interno dei contenuti delle pagine e delle note che abbiamo associato a ognuna. Preferiti organizzati per argomento: tutti i bookmark che aggiungiamo sono organizzati automaticamente per argomento. Quando sfogliamo i bookmark salvati possiamo poi scegliere fra molteplici visualizzazioni per meglio individuare quello che ci interessa. Condivisione dei preferiti: i preferiti sono salvati in cartelle, come in passato. La novità è che possiamo rendere pubbliche quelle che preferiamo: tutti i link aggiunti in quelle cartelle risulteranno immediatamente condivisi. Vecchi preferiti, nuova interfaccia: i bookmark che avevamo già salvato su Chrome possono essere sfogliati attraverso le nuove modalità previste da Bookmark Manager senza che si debba intervenire in alcun modo. Bookmark accessibili ovunque: a patto di avere abilitato la sincronizzazione in Chrome, potremo sfogliare i preferiti attraverso Bookmark Manager su tutti i dispositivi che utilizziamo. Sostanzialmente, anche in virtù del fatto che questa estensione è sviluppata direttamente da Google, Bookmark Manager va a sostituire completamente la vecchia interfaccia di gestione dei preferiti. Per installare l’estensione, completamente gratuita, basta collegarsi al Chrome Web Store, questo è il link diretto a Bookmark Manager
Articolo Precedente
Maid: il forno intelligente sempre connesso
Articolo Successivo
HP Sprout, l'All in One con tappetino Touch Screen