Google mette Pinterest dentro Chrome

Redazione Avatar

di Redazione

30/10/2014

Google mette Pinterest dentro Chrome

Google rende disponibile una comodissima estensione per la gestione dei bookmark all’interno di Chrome che estende enormemente le capacità di gestione dei preferiti. Con l’estensione Bookmark Manager è più agevole effettuare le ricerche all’interno dei preferiti, possiamo organizzarli per argomento e possiamo facilmente condividerli. Vediamo più in dettaglio le funzionalità introdotte con l'estensione. LEGGI ANCHE: La nuova Gmail si chiama InBox

Le nuove funzioni di Bookmark Manager

Salvataggio One-click: quando aggiungiamo una pagina ai preferiti, abbiamo l’opportunità di salvare un’immagine e una nota, per rendere quel bookmark più fruibile. La cosa comodo è che Google scansiona la pagina che stiamo aggiungendo e ci propone sia l’immagine sia un ritaglio testuale della stessa: possiamo modificarli oppure accettarli con un semplice click. Veloce e flessibile. bookmark manager aggiungere Ricerca migliorata: quando effettuiamo una ricerca fra i bookmark salvati, Google non si ferma al titolo, ma prosegue la ricerca all’interno dei contenuti delle pagine e delle note che abbiamo associato a ognuna. Preferiti organizzati per argomento: tutti i bookmark che aggiungiamo sono organizzati automaticamente per argomento. Quando sfogliamo i bookmark salvati possiamo poi scegliere fra molteplici visualizzazioni per meglio individuare quello che ci interessa. bookmark manager auto Condivisione dei preferiti: i preferiti sono salvati in cartelle, come in passato. La novità è che possiamo rendere pubbliche quelle che preferiamo: tutti i link aggiunti in quelle cartelle risulteranno immediatamente condivisi. Vecchi preferiti, nuova interfaccia: i bookmark che avevamo già salvato su Chrome possono essere sfogliati attraverso le nuove modalità previste da Bookmark Manager senza che si debba intervenire in alcun modo. Bookmark accessibili ovunque: a patto di avere abilitato la sincronizzazione in Chrome, potremo sfogliare i preferiti attraverso Bookmark Manager su tutti i dispositivi che utilizziamo. Sostanzialmente, anche in virtù del fatto che questa estensione è sviluppata direttamente da Google, Bookmark Manager va a sostituire completamente la vecchia interfaccia di gestione dei preferiti. Per installare l’estensione, completamente gratuita, basta collegarsi al Chrome Web Store, questo è il link diretto a Bookmark Manager 
