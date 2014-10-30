Maid: il forno intelligente sempre connesso
di Redazione
Chi ama la cucina sa che cucinare è un'arte. Un piatto ben riuscito apprezzato dagli amici e dal proprio palato è un'opera. Ricercare sempre nuove ricette che combinano in modo diverso sapori e ingredienti è molto più di un Hobby. Perciò quando SectorQube ha deciso di progettare Maid, non ha voluto progettare un forno qualunque, ma un forno che fosse eccezionale da un punto di vista tecnico ma che fosse anche fonte di condivisione delle proprie ricette con altri appassionati. Maid è un forno, costantemente connesso ad un grande contenitore di ricette. Maid visualizza su un display le ricette giornaliere, vi consente di sceglierle e personalizzarle. Non solo, con pochi gesti potrete condividere con gli altri utenti le vostre ricette preferite. Non solo ma Maid è in grado di illustrare ogni ricetta passo dopo passo, indicandovi cosa dovete fare e come dovete farlo per ottenere il risultato desiderato. Ma c'è di più, molto di più. Maid è intelligente. Utilizza le informazioni che provengono dal vostro telefonino per capire qual è il vostro consumo energetico quotidiano e suggerirvi una dieta equilibrata. Inoltre Maid apprende costantemente. Memorizza le vostre abitutidini alimentari e le utilizza per migliorare le informazioni che vi fornisce sul display. Da un punto di vista squisitamente tecnico, ogni cosa è personalizzabile in Maid ma se non volete perdere troppo tempo, questo forno riconosce gli ingredienti che avete messo nel piatto e imposta la temperatura e il tempo di cottura di conseguenza. Ovviamente se non vi piace quello che fa, potete sempre intervenire. Per comandare Maid potete usare le dita, attraverso il touch screen, ma se come spesso capita in cucina avete le mani sporche di un qualche ingrediente, potete sempre comandare Maid attraverso il riconoscimento vocale (per ora i comandi sono riconosciuti solo in inglese ma a breve arriveranno gli altri paesi) Questo forno intelligente è attualmente un progetto su Kickstarter e potete partecipare alla campagna di crowfunding con 369$
