Facebook Messenger, pagamenti fra amici attivi negli Stati Uniti

Redazione Avatar

di Redazione

01/07/2015

Facebook Messenger, pagamenti fra amici attivi negli Stati Uniti
Facebook aveva annunciato già a Marzo del 2015 l'introduzione in messenger di una funzionalità per inviare somme di denaro attraverso il sistema di messaggistica del social. Oggi Facebook rende noto che tutti gli utenti degli Stati Uniti possono iniziare ad usare messenger per inviare e ricevere denaro. Il funzionamento è quello previsto. Per inviare un pagamento è sufficiente cliccare sull'apposito simbolo della valuta e digitare la somma da inviare. Ovviamente prima di poter utilizzare la funzione di pagamento è necessario registrare una carta di credito. Come ulteriore misura di sicurezza per ciascuna transazione viene richiesta l'introduzione di un pin, e per gli utenti di iPhone e iPad è possibile utilizzare il touch ID per verificare la propria identità. Le transazioni sono ovviamente criptate. I pagamenti fra amici attraverso messenger possono essere una buona soluzione per scambiare piccole somme di denaro per esempio in famiglia, per persone che studiano fuori casa e hanno necessità di un rifornimento da un genitore, ma anche per rimborsare un amico che ha anticipato il denaro per l'acquisto di un biglietto o per altri motivi. Non è ancora disponibile una data per il rollout negli altri paesi del mondo
