Facebook Messenger, pagamenti fra amici attivi negli Stati Uniti
di Redazione
01/07/2015
Facebook aveva annunciato già a Marzo del 2015 l'introduzione in messenger di una funzionalità per inviare somme di denaro attraverso il sistema di messaggistica del social. Oggi Facebook rende noto che tutti gli utenti degli Stati Uniti possono iniziare ad usare messenger per inviare e ricevere denaro. Il funzionamento è quello previsto. Per inviare un pagamento è sufficiente cliccare sull'apposito simbolo della valuta e digitare la somma da inviare. Ovviamente prima di poter utilizzare la funzione di pagamento è necessario registrare una carta di credito. Come ulteriore misura di sicurezza per ciascuna transazione viene richiesta l'introduzione di un pin, e per gli utenti di iPhone e iPad è possibile utilizzare il touch ID per verificare la propria identità. Le transazioni sono ovviamente criptate. I pagamenti fra amici attraverso messenger possono essere una buona soluzione per scambiare piccole somme di denaro per esempio in famiglia, per persone che studiano fuori casa e hanno necessità di un rifornimento da un genitore, ma anche per rimborsare un amico che ha anticipato il denaro per l'acquisto di un biglietto o per altri motivi. Non è ancora disponibile una data per il rollout negli altri paesi del mondo
Articolo Precedente
Huawei Honor Band Zero quasi uno SmartWatch
Articolo Successivo
Facebook ha un nuovo logo, ma i cambiamenti sono minimi