Facebook ha un nuovo logo, ma i cambiamenti sono minimi

di Redazione 01/07/2015

L'ultimo aggiornamento del logo di Facebook risale addirittura al 2005. Dieci anni dopo, l'azienda di Menlo Park ha sentito il bisogno di ritoccare leggermente il proprio marchio per renderlo più attuale ed in linea con i tempi. Facebook dunque ha un nuovo logo, ma in realtà si tratta solo di un restyling con variazioni poco percettibili ad un occhio poco allenato. Rimane la classica "f" ed il rettangolo blu. Cambia leggermente la "a" che passa da un formato "double-story" ad uno "single-story" ovvero leggermente più vicina al modo di scrivere latino e un po' meno rispetto a quello greco. Cambia leggermente la "b" che ha un gambo più allungato alla base e una pancia più arrotondata. Lievissimi cambiamenti alle altre lettere che diventano un po' più sottili e meno squadrate. Per il restyling del logo, Facebook si è affidata al proprio team interno guidato dal direttore creativo Josh Higgins ma ha collaborato strettamente con Eric Olson di Process Type Foundry autore originale del font Olson's Klavika utilizzato per il logo. Higgins ha spiegato che sono state esplorate diverse ipotesi per il restyling del logo ma che alla fine la soluzione più efficace è sembrata quella di ritoccare leggermente il logo per renderlo più "amichevole e accessibile" senza stravolgerlo. La collaborazione con Eric Olson ha fatto in modo di aumentare la sensazione di continuità fra il vecchio e il nuovo logo ottenendo un effetto più lineare. Higgins ha aggiunto che è stata una buona decisione, poiché il logo di Facebook ha acquisto una larga riconoscibilità dopo 10 anni di utilizzo. Il nuovo logo farà il suo debutto a breve nell'App e nella versione web del social