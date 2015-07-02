Caricamento...

Huawei Honor Band Zero quasi uno SmartWatch

Redazione Avatar

di Redazione

02/07/2015

Huawei non è ancora soddisfatta dai recenti successi ottenuti con il suo Huawei P8. Il produttore cinese vuole entrare nel promettente mondo degli smartwatch e così come è accaduto con lo smartphone P8 segue la sua politica di investimento su prodotti di qualità a prezzi contenuti. Huawei aveva già annunciato all'MWC 2015 di stare lavorando ad uno smartwatch, per la precisione lo Huawei Watch, quello che arriva oggi attraverso un annuncio su Twitter non è ancora Watch, lo smartwatch di fascia alta che tutti si aspettavano ma uno smartwatch di fascia media dal nome Honor Band Zero. https://twitter.com/HuaweiDevice/status/615890061834514432 Huawei per ora ha mostrato solo alcuni render, le poche informazioni tecniche disponibili provengono da fonti raccolte su Internet. Secondo wareable.com l'Honor Band Zero avrà tutte le funzionalità base di un activity tracker, conta passi e misura della qualità del sonno ed in più offrirà alcune notifiche che sono tipiche dell'interazione fra uno smartwatch e uno smartphone. Su quali saranno le notifiche disponibili non ci sono ancora abbastanza informazioni. Ipoteticamente potrebbe trattarsi di notifiche associate all'arrivo di telefonate in arrivo o messaggi di testo. Secondo quanto riportato da Leiphone, l'Honor Band Zero sarà certificato IP68 dunque sarà resistente all'acqua. Il display nel rendering si mostra di forma circolare, probabilmente touchscreen, nulla si può ancora dire sulle dimensioni. Non sono disponibili date di rilascio o prezzi, ma in molti sostengono che l'Honor Band Zero potrebbe fare il suo debutto in Agosto
