Facebook Events: la nuova app social per gestire i nostri eventi

di Redazione 15/10/2016

Gestire i propri impegni personali, nonostante l'avvento dei social network e delle relative funzioni "Evento", è spesso ancora complicato per diversi utenti, che faticano a districarsi tra le app di produttività più adatte alla propria situazione. Facebook ha deciso di dare un'opportunità in più ai suoi iscritti nell'organizzare in modo proficuo le proprie giornate seguendo un preciso calendario attraverso "Facebook Events", il nuovo progetto di Mark Zuckerberg per la gestione degli impegni personali grazie a una nuova e facile app. Events è un'applicazione disponibile da un paio di giorni negli Stati Uniti, ma che punta ad arrivare anche in Europa (e di conseguenza in Italia) con funzioni quantomeno interessanti anche per chi non trascorre ore sul social, essendo svincolata dalla piattaforma principale. Al centro della proposta c'è infatti la possibilità di gestire a portata di mano la sezione "Eventi" del proprio profilo Facebook, sfogliando in pochi secondi gli inviti agli appuntamenti, alle feste e alle occasioni importanti grazie ad un'interfaccia pulita e scorrevole, configurata come un piccolo calendario virtuale a cui fare sempre riferimento, con funzioni di ricerca incorporata. Facebook Events: l'app perfetta per gestire inviti e appuntamenti social? Facebook Events è in grado di visualizzare ogni evento per il quale abbiamo preparato un invito oppure a cui siamo stati invitati, dando conferma o rifiutando in tempo reale. Potremo inoltre scoprire dettagliatamente tutti gli eventi nelle vicinanze, avendo cura di partecipare innanzitutto a quelli ai quali saranno presenti i nostri amici più stretti. Tramite la search bar potremo inoltre ricercare gli eventi per tipologia e località, riportando il percorso da seguire per arrivare alla location esatta su una mappa del tutto simile all'interfaccia proposta da Google Maps. Per chi desiderasse sincronizzare Facebook Events con il proprio account Google o Apple in modo da tenere sott'occhio anche i calendari proposti da Big G e dalla società di Cupertino, sarà possibile connettersi in un lampo, avendo tutti i propri appuntamenti disponibili in una sola agenda. Come vediamo, esattamente come è successo alla rivale Google, Facebook ha saputo mettere in campo software e servizi che vanno oltre il concetto di "semplice" piattaforma di condivisione, partendo dalle applicazioni per la robotica e arrivando alla creazione di progetti per la diffusione di Internet nel mondo: seguire gli eventi a cui teniamo diventerà sempre più facile e immediato.