LG LV5, un nuovo smartphone Android di qualità con cover rimovibile
di Redazione
16/10/2016
LG LV5: come migliora il rapporto con gli smartphone Android di fascia mediaIl nuovo device sembrerebbe confermare un display da 5 pollici 2.5D, e una scocca tutto sommato molto simile a quello dell'attuale LG G5. La differenza con quest'ultimo starà anche nella non modularità, e nell'assenza di una fotocamera configurata con doppio sensore: ci dovremo quindi accontentare di un solo obiettivo e di un flash LED, di cui attendiamo specifiche per poter valutare al meglio il comparto foto. L'OS attivo su LG LV5 potrebbe essere addirittura Android 7.0 Nougat, dal momento che è già presente su LG V20, già tra le mani degli utenti Android. Mentre siamo in attesa di ulteriori leak su questa versione dedicata alla fascia media di mercato, ricordiamo le specifiche di LG G5, il top di gamma dotato di chipset Snapdragon 820, schermo Quad HD IPS a 5,3 pollici, 4 GB RAM e una controparte fotografica interessante: dual camera con obiettivo 16 megapixel/ angolo a 78°e 8 megapixel con grandangolo 135°. Attendiamo quindi nuove informazioni da OnLeaks, incluso il nome definitivo dello smartphone LG così come dell'eventuale presenza di bordi arrotondati sul vetro che ricopre lo schermo, caratteristica che lo renderebbe ancora più simile ad un "mini" LG G5.
