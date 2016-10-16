Home Mobile LG LV5, un nuovo smartphone Android di qualità con cover rimovibile

LG LV5, un nuovo smartphone Android di qualità con cover rimovibile

di Redazione 16/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' in arrivo uno smartphone Android medio-gamma dalle caratteristiche interessanti per LG, evidentemente decisa a continuare sulla strada dei dispositivi modulari e più personalizzabili a livello di design generale. LG LV5, il nuovo prototipo della casa coreana, è appena stato rivelato da un leak del prolifico OnLeaks, che su Twitter ha provveduto a pubblicare specifiche tecniche e foto riguardanti il dispositivo. LG LV5 è molto probabilmente un nome ancora provvisorio per il nuovo smartphone, in attesa della rivelazione ufficiale durante una presentazione al pubblico vera e propria. Nonostante questo, ciò che colpisce del design è sicuramente la grande semplicità: non sono presenti pulsanti sui lati del dispositivo, fotocamera e lettore di impronte digitali sono posti ordinatamente sul retro in senso verticale e il feeling generale è quello di trovarsi in presenza di un LG G5 dedicato però ad un pubblico mid-end. Per dare una chiara risposta a tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone Android in cui è possibile rimuovere la batteria facilmente, LG LV5 avrà una cover posteriore rimovibile, in modo da poter sostituire l'accumulatore quando difettoso oppure usurato: qualcosa di cui in tanti sentono la mancanza, davanti all'avanzata di dispositivi monoblocco in cui questa operazione è molto più difficile. LG LV5: come migliora il rapporto con gli smartphone Android di fascia media Il nuovo device sembrerebbe confermare un display da 5 pollici 2.5D, e una scocca tutto sommato molto simile a quello dell'attuale LG G5. La differenza con quest'ultimo starà anche nella non modularità, e nell'assenza di una fotocamera configurata con doppio sensore: ci dovremo quindi accontentare di un solo obiettivo e di un flash LED, di cui attendiamo specifiche per poter valutare al meglio il comparto foto. L'OS attivo su LG LV5 potrebbe essere addirittura Android 7.0 Nougat, dal momento che è già presente su LG V20, già tra le mani degli utenti Android. Mentre siamo in attesa di ulteriori leak su questa versione dedicata alla fascia media di mercato, ricordiamo le specifiche di LG G5, il top di gamma dotato di chipset Snapdragon 820, schermo Quad HD IPS a 5,3 pollici, 4 GB RAM e una controparte fotografica interessante: dual camera con obiettivo 16 megapixel/ angolo a 78°e 8 megapixel con grandangolo 135°. Attendiamo quindi nuove informazioni da OnLeaks, incluso il nome definitivo dello smartphone LG così come dell'eventuale presenza di bordi arrotondati sul vetro che ricopre lo schermo, caratteristica che lo renderebbe ancora più simile ad un "mini" LG G5.