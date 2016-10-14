Wind Business Factor: i progetti imprenditoriali più interessanti del 2017
Conoscete il Wind Business Factor? Il concorso dedicato ai progetti imprenditoriali più interessanti del mondo digital italiano. La startup vincitrice del premio Wind Startup Award edizione 2017 avrà diritto ad accedere all’Execution Program, partecipando per 2 mesi al Programma di Accelerazione Luiss Enlabs.
WIND BUSINESS FACTOR: IL PREMIO WIND STARTUP AWARDWind Business Factor è la piattaforma di social business di creata da Wind che ogni anno dà il via alla Wind Startup Award, il premio dedicato ai progetti imprenditoriali più interessanti dell’ecosistema digital e quindi indirizzato a tutte le startup italiane. Le iscrizioni all’edizione 2017 del Wind Startup Award sono aperte dal 5 ottobre e Wind Business Factor invita tutti gli startupper italiani a partecipare in modo da aiutarli a sviluppare le loro idee e a realizzare il loro progetto. Quest’anno l’evento si arricchisce di due nuove partnership interessanti: la prima con Talent Garden, la più ampia piattaforma fisica in Europa per i talenti del mondo digital; la seconda con Luiss Enlabs, l’acceleratore d’impresa più grande d’Europa.
La partnership con TALENT GARDENIl prima nuovo partner scelto da Wind per l’edizione 2017 è Talent Garden, la celebre piattaforma fisica dedicata ai talenti digital europei. Grazie alla partnership, è stato creato l’Italian Tour, un road-show che da ottobre 2016 fino a gennaio 2016 darà vita a degli incontri tra il team di Wind Business Factor e le startup, organizzati nelle 4 sedi di Talent Garden a Milano, Torino, Pisa e Cosenza.
La partnership con LUISS ENLABSL’altra importante partnership è quella avviata con Luiss Enlabs che offrirà il premio di questa edizione alla startup vincitrice. Infatti, la startup premiata potrà accedere all’Execution Program, ovvero partecipare per 2 mesi al Programma di Accelerazione Luiss Enlabs durante il quale:
- avrà a disposizione una postazione nello spazio di co-working
- avrà accesso ai workshop full-immersion
- verrà supportata e seguita da mentorship per i settori tecnico, marketing e business development
WIND STARTUP AWARD: COME ISCRIVERSIAvete una startup attinente al mondo digital con un programma interessante? Avete tempo fino al 9 gennaio 2017 per candidarvi online e presentare la vostra idea. Una volta iscritti, potrete seguire dei percorsi di formazione organizzati dalla Wind Academy su temi quali marketing, business, leadership e tecnologie, e confrontarvi con degli esperti del portale. Saranno scelte diversi progetti, i cui ideatori avranno accesso a una fase di mentorship e training, e il vincitore del premio Wind Startup Award sarà proclamato nel mese di marzo 2017 nel corso di un Investor Day. Una bella iniziativa di Wind che ancora una volta sostiene i giovani talenti italiani! Se volete scoprire altre novità come questa visitate il nostro blog e risparmiate con la comparazione delle tariffe!
