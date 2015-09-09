Le novità di Apple: iPhone 6S, 6S Plus, iPad Pro ed Apple TV
di Redazione
09/09/2015
Hey Siri, l'evento di Apple dedicato alla presentazione dei suoi nuovi prodotti si è appena concluso. Il Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco gremito in ogni ordine di posto ha salutato l'arrivo di iPad Pro, Apple TV, iPhone 6S e 6S Plus, iOS 9 e ancora qualche altra novità. Si è trattato di un evento senza per la verità troppi colpi di scena, che ha tolto però ogni dubbio sui rumors che l'avevano preceduto. Quasi tutte confermate le indiscrezioni filtrate prima dell'evento.
iPad Pro con schermo da 12.9''iPad Pro sarà disponibile a partire dal mese di Novembre. Come largamente anticipato avrà un display retina da 12.9'', il processore sarà il nuovo A9X a 64 bit con un'autonomia della batteria di circa 10 ore, grazie alla nuova tecnologia a refresh variabile dello schermo. Tuttavia oltre alle dimensioni dello schermo e alle performance migliorate grazie all'introduzione del nuovo processore, la vera novità di iPad Pro è costituita dalla gamma di accessori disponibili. I più rilevanti saranno essenzialmente due: la nuova Stylus da utilizzare insieme ad applicazioni, specialmente in ambito grafico, che richiedono uno strumento ad alta precisione, e la Smart Keyboard, la tastiera da abbinare all'iPad Pro. Utilizzato insieme alla tastiera, l'iPad Pro, con la sua dimensione di schermo gigante può facilmente rimpiazzare un notebook delle dimensioni di iPad Air. iPad Pro sarà commercializzato in tre versioni: da 32Gb WiFi al prezzo di 799$, 128GB WiFi al prezzo di 949$, 128GB WiFi+3G al prezzo di 1079$. La stylus e la tastiera non sono compresi nel prezzo ed hanno un costo aggiuntivo rispettivamente di 100$ e 170$
Apple TV con App Store ed un nuovo OSCome largamente anticipato, Apple ha totalmente rivoluzionato il suo set-top-box per la TV con l'intenzione di farlo diventare un prodotto in grado di esaudire a 360° i desideri relativi all'entertainment di tutta la famiglia. Dunque la Apple TV avrà un nuovo sistema operativo in grado di far funzionare le App, di gestire i comandi dell'utente attraverso il telecomando, di reagire anche agli input vocali. L'Apple TV con il suo tvOS potrà essere utilizzata per giocare ma anche per fare acquisti online, per guardare un film o anche per ascoltare musica attraverso l'immancabile Apple Music. Hulu, Ubisoft, Disney, Activision sono solo alcuni dei nomi accreditati di stare già sviluppando applicazioni per la TV di Apple. Le applicazioni avranno un unico costo e potranno essere usate su più piattaforme. Dunque comprando un App per l'Apple TV, funzionerà anche su iPhone e iPad senza costi aggiuntivi. Per gli sviluppatori è già disponibile il relativo SDK. L'Apple TV sarà distribuita in due versioni, da 32GB al costo di 149$, da 64GB al costo di 199$. Il telecomando sarà dotato di giroscopio e accelerometro, oltre che di un'area sensibile al tocco, può dunque essere usato come controller. Sul Box dell'Apple TV ci saranno invece porta HDMI ed Ethernet.
iPhone 6S e 6S PlusNon molte le novità da un punto di vista estetico, così come ampiamente previsto. Ma Apple durante la presentazione ha sottolineato più volte come iPhone 6S e 6S Plus siano gli iPhone più avanzati al mondo e abbiano subito una notevole evoluzione tecnica rispetto al modello precedente. L'iPhone 6S arriverà dunque con display retina da 4.7'' mentre iPhone 6S Plus avrà un display retina da 5.5''. Ci sarà il Force Touch, che nella nomenclatura di Apple ha preso il nome di 3D Touch. Dunque lo schermo reagirà diversamente ad una diversa pressione delle dita sullo schermo. Dal punto di vista strettamente hardware arriva il processore A9 che promette un miglioramento delle prestazioni di oltre il 90%. Non solo ma ci sarà anche un coprocessore M9 a migliorare le performance di iPhone 6S. Sul fronte fotocamera arriva la tanto attesa risoluzione di 12MP insieme ad una nuova tecnologia "deep trench isolation" che promette una maggiore qualità del colore. Con la nuova fotocamerà sarà possibile registrare video 4k. Sul fronte fotocamera per i selfie, l'iPhone 6S monterà una fotocamera da 5MP dotata di flash. Ampia la sezione connettività. iPhone 6S supporterà WiFi fino a 866 mbps, e 300 mbps lte. Infine migliorie anche al per il riconoscimento delle impronte digitali che promette di essere oltre due volte più veloce. La disponibilità è prevista per il 25 Settembre. Rimane spazio durante l'evento per annunciare iOS 9 che arriverà il 16 Settembre e alcune novità per Apple Watch con GoPro al lavoro per creare un App in grado di trasformare Apple Watch in un mirino digitale per l'action cam, Facebook pronta al rilascio di Messenger e Airstrip in via di sviluppo di un'App in grado di monitorare il benessere fisico degli utenti. Infine la nuova versione del sistema operativo Watch OS2 che arriverà il 16 Settembre
