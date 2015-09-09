iPhone 6S e 6S Plus con 3D Touch e fotocamera da 12MP

L'evento Hey Siri di Apple si è appena concluso. Al Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco Apple ha presentato i suoi nuovi prodotti. Protagonisti della serata oltre ad iPad Pro ed Apple TV sono stati iPhone 6S e 6S Plus, versioni rinnovate del modello di successo iPhone 6. Le novità attese sono state tutte confermate. Nessuna rivoluzione per quanto riguarda il design. I nuovi iPhone 6S disporranno di una versione in colore Rosa Oro e materiali in alluminio serie 7000. Questo è tutto quello che più o meno si può dire sull'involucro dei nuovi iPhone 6S.

Il 3D Touch, un nuovo modo di interagire con lo smartphone

Un nuovo processore, anzi due

Fotocamera da 12MP

Connettività e Touch ID

Disponibilità e Prezzi