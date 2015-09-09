iPhone 6S e 6S Plus con 3D Touch e fotocamera da 12MP
09/09/2015
L'evento Hey Siri di Apple si è appena concluso. Al Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco Apple ha presentato i suoi nuovi prodotti. Protagonisti della serata oltre ad iPad Pro ed Apple TV sono stati iPhone 6S e 6S Plus, versioni rinnovate del modello di successo iPhone 6. Le novità attese sono state tutte confermate. Nessuna rivoluzione per quanto riguarda il design. I nuovi iPhone 6S disporranno di una versione in colore Rosa Oro e materiali in alluminio serie 7000. Questo è tutto quello che più o meno si può dire sull'involucro dei nuovi iPhone 6S.
Il 3D Touch, un nuovo modo di interagire con lo smartphoneMolto più rilevanti invece le novità tecniche di questa evoluzione. La più eclatante ed anche quella più evidente agli occhi dell'utente è relativa all'introduzione di quello che Apple chiama 3D Touch. Si tratta dell'attesa tecnologia che consente allo smartphone di misurare il livello di pressione delle dita sullo schermo e reagire di conseguenza. In altre parole il 3D Touch è l'interpretazione della casa di Cupertino della tecnologia nota come Force Touch. Gli esempi d'utilizzo del 3D Touch durante l'evento di presentazione sono stati di vario genere, ad esempio esercitando una pressione leggera su l'icona di un'email si ottiene un popup che mostra una preview del contenuto, ma esercitando una pressione maggiore si apre l'intero contenuto. Altri esempi hanno mostrato come al variare della pressione sullo schermo si possono ottenere comportamenti diversi. Ad esempio una leggera pressione sull'icona della mappa mostra la propria posizione in un popup, una pressione più elevata mostra il percorso per arrivare a casa. In altre parole il 3D Touch cambia totalmente il modo di interagire dell'utente con lo smartphone e probabilmente segna un cambio epocale nell'utilizzo dello smartphone da parte dell'utente. Secondo quanto riportato da Apple durante la presentazione, sarebbero già molte le App pronte ad essere utilizzate con il 3D Touch. Facebook ad esempio sarebbe già al lavoro, ma anche Instagram.
Un nuovo processore, anzi dueSe il 3D Touch, per le implicazioni che ha nella modalità d'utilizzo di iPhone rappresenta probabilmente la novità più appariscente, di uguale importanza anche se meno evidente agli occhi dell'utente è l'arrivo del nuovo processore a 64 Bit A9. Il nuovo processore promette performance più che migliorate rispetto alla versione precedente. Se il solo processore A9 non fosse abbastanza per garantire prestazioni adeguate specialmente in campo grafico, iPhone 6S equipaggerà anche un co-processore M9 in grado di intervenire su immagini in movimento, video o applicazioni 3D che richiedono potenza pura.
Fotocamera da 12MPRumors confermati anche per la fotocamera. Arrivano i tanto attesi 12MP per la telecamera frontale, mentre la posteriore sarà da 5MP. La nuovo fotocamera arriva accompagnata dalla tecnologia "deep trench isolation" utilizzata per ottenere una maggiore qualità dei colori. Con questa fotocamerà sarà possibile girare video 4k. Sulla telecamera frontale fa la sua comparsa anche il flash insieme ad una tecnologia che consente di analizzare la luce ambientale e variare il colore del flash per ottenere la massima resa fotografica. Sempre in zona fotocamera, iPhone 6S e 6S Plus introducono il concetto di "Live Photo". Normali fotografie che diventano animate quando un utente esercita su di esse una pressione attraverso il 3D Touch. Le animazioni vengono composte da una serie di immagini catturate sempre utilizzando i 12MP di risoluzione.
Connettività e Touch IDIn area connettività si registra il supporto WiFi fino a 866 mbps, e 300 mbps lte. Altre novità di rilievo un miglioramento del sensore delle impronte digitali ora fino a due volte più veloce.
Disponibilità e PrezziPrezzi e configurazioni rimarranno identici a quelli dei modelli precedenti. iPhone 6S e iPhone 6S Plus saranno disponibili dal 25 Settembre in Cina, Stati Uniti, Francia, UK, Giappone e Australia. In Italia arriveranno entro la fine dell'anno
