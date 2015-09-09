iPad Pro con schermo da 12.9'', Stylus e Smart KeyBoard
di Redazione
09/09/2015
Fra le star della serata all'evento Hey Siri di San Francisco, Apple ha presentato iPad Pro. In molti attendevano l'arrivo di questo mega-tablet che con le sue dimensioni si avvicina molto a quelle di un piccolo notebook.
Display da 12.9'' a refresh variabileConfermate, rispetto alle aspettative, le dimensioni dello schermo. Il display di iPad Pro avrà una diagonale di 12.9''. Abbastanza per renderlo utilizzabile quasi come un notebook se pur di piccole dimensioni. La risoluzione sarà di 2048×1536 per un totale di 5.6 milioni di pixel. Numeri decisamente importanti per un tablet. Nel caso di iPad Pro le dimensioni giocano un ruolo importante, è anche vero che in un tablet lo schermo è la parte che più di ogni altra consuma la batteria. Schermo più grande ed alte risoluzioni equivalgono di solito ad un consumo maggiore di batteria. Per ovviare a questo problema, Apple ha introdotto in iPad Pro il concetto di "Refresh Variabile", ovvero la velocità di Refresh dello schermo viene adattata continuamente alle esigenze del momento. Immagini in movimento necessitano di un refresh più veloce, immagini lente possono essere gestite con un refresh meno veloce. Attraverso questa tecnica Apple tenta di ridurre il consumo della batteria, che dovrebbe arrivare a 10 ore di autonomia.
Processore A9X e propensione multimedialeSu iPad Pro fa la sua comparsa il processore A9X che dovrebbe portare ad un aumento dell prestazioni di circa 1.8 volte superiori a quello di A8. Un processore di questa qualità garantisce ad iPad Pro prestazioni adeguate per fare girare in modo più che eccellente applicazioni decisamente esigenti in termini di risorse come Autocad o iMovie. La propensione multimediale di iPad Pro si nota anche dalla presenza di un impianto audio con ben quattro altoparlanti, due sul lato superiore e due sul lato inferiore.
Stylus e Smart KeyboardNonostante le caratteristiche tecniche di tutto rispetto di iPad Pro, il tablet diventa davvero un prodotto completo se abbinato ai due nuovi accessori che Apple ha presentato proprio insieme ad iPad Pro: la nuova Stylus e la Smart Keyboard. La Stylus, alimentata attraverso un connettore lightning da collegare ad iPad Pro, è l'accessorio ideale per applicazioni di grafica o in tutti quei casi che necessitano dell'alta precisione di un dispositivo di puntamento come una penna digitale. La Smart Keyboard completa iPad Pro trasformandolo in un vero e proprio notebook estremamente portabile, un convertibile dalle grandi caratteristiche tecniche grande più o meno come un piccolo notebook.
Disponibilità e PrezzoPrezzo 799$ per la versione 32GB, 949$ WiFi per la versione 128GB WiFi e 1079$ per la versione 128GB WiFi+3G. Stylus e Keyboard da acquistare separatamente al costo rispettivamente di 99$ e 169$. Disponibilità entro Novembre
