apporta un aiuto soprattutto alle piccole aziende aggiornando il sistema mobile di accesso alle. Si tratta di un aggiornamento in divenire, tramite il quale il social network di Mark Zuckerberg introdurrà gradualmente più sezioni e pulsanti per invitare all’interazione. Inoltre, è stato migliorato in generale l’aspetto delle pagine, che possono godere ora di un layout più leggero e accattivante. L’obiettivo è quello di aiutare soprattutto le piccole imprese che tramite Facebook realizzano delle community in grado di metterle in contatto con nuovi clienti. I pulsanti “call-to-action”, quelli che sostanzialmente invitano all’azione, non sono una novità, poiché il social network li ha lanciati ormai da tanto tempo, ma con le nuove modifiche alle pagine avranno una maggiore rilevanza. Inoltre, gli amministratori della pagine, avranno a disposizione nuove funzionalità, come la sezione, che permetterà di mettere in primo piano eventualmente prodotti da vendere tramite poi un pulsante Buy Now. Questa scelta, tra l’altro, consentirà a Facebook di scoraggiare gli utenti ad utilizzare servizi di terzi, come il gettonatissimo Shopify. Importanti novità anche dal punto di vista del layout: le pagine saranno organizzate a schede, con la principale () che riporterà un riepilogo delle sezioni, mentre tramite le altre schede sarà possibile reperire più facilmente le informazioni che si cercano, senza dover obbligatoriamente scorrere per tanto tempo verso il basso, come avviene ora. Le nuove funzioni saranno via via attivate alle pagine nel corso delle settimane, partendo - ovviamente - dagli Stati Uniti. A spiegare i cambiamenti in divenire, in nome di Facebook, ci ha pensato Sheryl Sandberg: "Costruire una presenza online è dura e la costruzione di una presenza mobile è ancora più difficile. Facebook è la presenza mobile sul web per i clienti delle piccole aziende".