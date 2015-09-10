Apple iOS 9.1 beta pubblica disponibile per il download
di Redazione
10/09/2015
Apple non perde tempo, così quando mancano pochi giorni al rilascio di iOS 9, ecco che è già pronta per il download una beta pubblica di iOS 9.1. Per potere scaricare la nuova beta è necessario essere iscritti al Beta Software Program di Apple. Le novità per adesso riguardano la presenza di alcune nuove emoj, la disponibilità delle API per il 3D Touch e Live Photos e poco altro. Nonostante il changelog non sia particolarmente lungo, questa versione è particolarmente importante perché mette in grado gli sviluppatori di testare le API dedicate al 3D Touch e a Live Photos. Soprattutto il 3D Touch, ovvero la possibilità di intercettare il livello di pressione delle dita sullo schermo, apre nuove possibilità per l'interazione fra utente e smartphone. Proprio il 3D Touch potrebbe essere dunque occasione per gli sviluppatori di produrre nuove applicazioni o aggiornare quelle esistente fornendo ad un mercato sempre in movimento una nuova occasione di crescita
