Apple OS X El Capitan arriverà il 30 Settembre

La nuova versione del sistema operativo dedicato ai sistemi desktop arriverà il 30 Settembre, nome in codice Apple OS X El Capitan. La conferma è arrivata durante l'evento Hey Siri, quando la data di rilascio del nuovo sistema operativo ha fatto la sua comparsa in una slide durante la presentazione di iPad Pro. Apple ha poi confermato ufficialmente oggi la data di rilascio del 30 Settembre. OS X El Capitan sarà dunque disponibile entro la fine del mese. Non ci si attendono rivoluzioni da questa nuova versione. Piuttosto si tratta di un'evoluzione basata sulle fondamenta di Yosemite e tesa a migliorare la stabilità e la pulizia generale del codice. Fra le novità visibili all'utente finale ci si attende la funzionalità di split screen, ovvero la capacità per le applicazioni di agganciarsi ad uno dei bordi del desktop dividendo lo spazio equamente con le altre app in esecuzione. Piccole altre migliorie riguarderanno le Mappe, Safari ed una migliore gestione delle applicazioni. Non sarà una rivoluzione, ma una serie di piccoli aggiornamenti che in linea generale miglioreranno l'interazione fra utente e sistema operativo e soprattutto incideranno su performance e affidabilità
