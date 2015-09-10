Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Apple OS X El Capitan arriverà il 30 Settembre

Redazione Avatar

di Redazione

10/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Apple OS X El Capitan arriverà il 30 Settembre
La nuova versione del sistema operativo dedicato ai sistemi desktop arriverà il 30 Settembre, nome in codice Apple OS X El Capitan. La conferma è arrivata durante l'evento Hey Siri, quando la data di rilascio del nuovo sistema operativo ha fatto la sua comparsa in una slide durante la presentazione di iPad Pro. Apple ha poi confermato ufficialmente oggi la data di rilascio del 30 Settembre. OS X El Capitan sarà dunque disponibile entro la fine del mese. Non ci si attendono rivoluzioni da questa nuova versione. Piuttosto si tratta di un'evoluzione basata sulle fondamenta di Yosemite e tesa a migliorare la stabilità e la pulizia generale del codice. Fra le novità visibili all'utente finale ci si attende la funzionalità di split screen, ovvero la capacità per le applicazioni di agganciarsi ad uno dei bordi del desktop dividendo lo spazio equamente con le altre app in esecuzione. Piccole altre migliorie riguarderanno le Mappe, Safari ed una migliore gestione delle applicazioni. Non sarà una rivoluzione, ma una serie di piccoli aggiornamenti che in linea generale miglioreranno l'interazione fra utente e sistema operativo e soprattutto incideranno su performance e affidabilità
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

SaveMyBike il sistema di antifurto per le bici su smartphone

Articolo Successivo

Apple iOS 9.1 beta pubblica disponibile per il download

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018