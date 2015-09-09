Caricamento...

Google testerà le consegne di cibo fresco

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2015

Continua la sfida tra Google e Amazon, stavolta a sferrare il colpo è il gigante di Mountain View che dopo il recente annuncio dell’uscita, nel prossimo anno, del pulsante Compra con Google è pronto ora ad integrare il servizio Google Express, proponendosi come competitor di un servizio alquanto simile promosso dal leader dell’e-commerce, Amazon Fresh, per la consegna di fresh food. Non contento di essersi inserito nel business delle consegne a domicilio, con l’intenzione di superare il suo rivale espandendo il suo raggio d’azione a livello globale in questo settore, si spinge adesso verso la delivery di cibo fresco. Ci vorrà sempre il 2016 perché il progetto si concretizzi, nel frattempo il colosso ha annunciato alla multinazionale americana di informazione, Bloomberg che entro la fine dell’anno i test saranno effettuati in due città statunitensi, di cui una è ovviamente San Francisco, l’altra non è stata ancora resa nota. I fornitori che metteranno a disposizione le materie prime destinate a soddisfare le richieste degli utenti, saranno Costco, considerata in America la più grande catena di ipermercati e Whole Foods, società del settore alimentare, specializzata in prodotti biologici. Si potranno ordinare frutta e verdura, in ogni caso generi alimentari non congelati. Questa scelta rappresenta una delle potenzialità di questa iniziativa perché risolve diversi problemi logistici legati al trasposto di cibi che altrimenti necessiterebbero di un sistema di refrigerazione durante il trasporto. Di conseguenza il provider di ricerca potrà offrire dei tassi vantaggiosi oltre a una vasta gamma di prodotti tra i quali la gente potrà scegliere di farsi recapitare a casa, aumentando ancora di più la concorrenza. Dalla sua Amazon ha l’esperienza e un certo vantaggio sui tempi di diffusione del suo servizio a livello europeo, senza contare l’avventura da poco iniziata, del drive through, il punto di ritiro merce fisico, e i test già avviati per le consegne con i droni.
