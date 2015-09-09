Instagram incassa: da oggi pubblicità sul social network

“Siamo entusiasti di questo ulteriore passo avanti fatto dalla piattaforma - ha dichiarato Luca Colombo, Country Manager di Facebook - , che permetterà alla nostra comunità di connettersi meglio e in modo più diretto con i brand che amano. Le nuove funzionalità che introduciamo oggi permetteranno ad aziende, grandi e piccole, di raggiungere i propri obiettivi di business, offrendo contenuti di forte ispirazione e di altissima qualità visiva”.

si converte al “magico” mondo dell’: anche il social network basato sulle foto, dunque, mostrerà ai suoi utenti dei. L’indiscrezione circolava da tempo, ma oggi ha tutti i crismi dell’ufficialità: gli spot saranno visibili agli utenti di ben 30 Paesi, tra cui anche l’Italia. Nel nostro Paese, l’annuncio è stato dato dai vertici di, che hanno incontrato qualche ora fa alcuni giornalisti accreditati:Ciò che vedranno gli utenti di Instagram a partire da oggi, non è molto differente da ciò che accade già su Facebook e Twitter: scorrendo la timeline dei post, saranno visibili delle immagini sponsorizzate, che saranno contraddistinte appunto dalla scritta “sponsorizzato” presente in alto a destra. Inoltre, a differenza delle comuni immagini postate dagli iscritti ad Instagram, quelle sponsorizzate saranno cliccabili con un invito all’azione che può essere di tre tipi diversi: l’avvio di un video, l’apertura di un sito Web oppure il download di un’app. Trattandosi di una proprietà di Facebook, le pubblicitarie saranno gestite sostanzialmente tramite la stessa piattaforma. Nonostante Facebook non abbia fornito alcun dato ufficiale sul numero di utenti italiani attivi su Instagram, sono già tante le aziende italiane che hanno deciso di essere presenti con i loro annunci sul social network “fotografico”. Si tratta di: Audi Italia, Carrera, Chupa Chups, Ford Italia, illycaffè, Mercedes-Benz Italia, Samsung Italia, Toyota Italia, Warner Bros. Entertainment Italia e yoox.com. Ai clienti, Facebook ha proposto diverse tipologie di pianificazione, la più estesa è quella definita “Marquee”, per raggiungere tutti gli utenti italiani iscritti in 24 ore.