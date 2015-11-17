Caricamento...

Ecco Chromebit lo stick che trasforma la TV in un PC

17/11/2015

Google e Asus lanciano Chromebit, un vero e proprio computer basato su Chrome Os e condensato all'interno di uno stick HDMI da 85$. Chromebit era stato già annunciato congiuntamente dalle due compagnie nel mese di Aprile, oggi a distanza di pochi mesi il progetto è diventato una realtà. Chromebit è uno stick da 85$ e 75 grammi di peso che può essere collegato a qualunque televisione attraverso una porta HDMI, in altre parole supporta quasi tutti i televisori di recente generazione e di qualunque dimensione. In dotazione ha 16GB di storage e 2GB di Ram. Processore Rockchip, supporta Wi-Fi e Bluetooth. Il sistema operativo come già detto è Chrome OS. Il collegamento alla tastiera e al mouse avviene tipicamente attraverso la connessione bluetooth. Dunque, riepilogando, per 85$ si acquista un computer portatile poco più grande di un accendino che sfrutta le capacità di una qualunque televisione per collegare un monitor e la connessione bluetooth per il supporto a mouse e tastiera. Per certi versi il Chromebit è un'estensione del vecchio Chromecast ma anche molto di più. Il sistema operativo Chrome OS consente di fare girare all'interno del browser qualunque Web App, e anche visualizzare film e utilizzare i servizi dei vari Netflix e Google Play. Negli Stati Uniti Chromebit sarà disponibile via Amazon. Altri paesi in cui la disponibilità sarà assicurata saranno Austalia, Canada, Danimarca, Finlandia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Finlandia, Giappone, Spagna, Svezia, Taiwan e Inghilterra. Gli italiano dvranno ancora aspettare.
