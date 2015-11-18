Home Facebook Accordo Google - Facebook: nelle ricerche da telefonino anche i post social

di Redazione 18/11/2015

Google e Facebook hanno siglato un importante accordo per leggere i contenuti del social network tramite applicazione mobile e indicizzarli tramite il motore di ricerca sui dispositivi Android. Una sorta di integrazione, quella stipulata dai due colossi del Web, che per una volta depongono le armi e si alleano per migliorare i rispettivi servizi e, ovviamente, trarne anche importanti profitti. L’importante novità è riportata dal ‘Wall Street Journal’. Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano newyorkese, gli utenti che faranno ricerche su Google tramite il proprio smartphone o un tablet, purché dotati di sistema operativo Android, si vedranno restituire tra i risultati anche post e profili di Facebook. Con un ‘tap’, poi, verranno automaticamente reindirizzati sui contenuti in oggetto tramite l’app ufficiale del social network di Mark Zuckerberg. Il funzionamento è analogo a quanto avviene già tramite computer: nelle ricerche su Google saranno indicizzati ovviamente profili e contenuti pubblici, mentre non sarà possibile imbattersi in tutti quei post con restrizioni di privacy (link, foto e video condivisi solo con gli amici, in buona sostanza). L’accordo, al quale Google e Facebook lavoravano sotto traccia ormai da tempo, offrirà sostanzialmente vantaggi a tutti: il motore di ricerca potrà offrire agli utenti un maggior numero di contenuti; il social network dirotterà invece un maggiore traffico verso la propria app ufficiale.