Accordo Google - Facebook: nelle ricerche da telefonino anche i post social
di Redazione
18/11/2015
Google e Facebook hanno siglato un importante accordo per leggere i contenuti del social network tramite applicazione mobile e indicizzarli tramite il motore di ricerca sui dispositivi Android. Una sorta di integrazione, quella stipulata dai due colossi del Web, che per una volta depongono le armi e si alleano per migliorare i rispettivi servizi e, ovviamente, trarne anche importanti profitti. L’importante novità è riportata dal ‘Wall Street Journal’. Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano newyorkese, gli utenti che faranno ricerche su Google tramite il proprio smartphone o un tablet, purché dotati di sistema operativo Android, si vedranno restituire tra i risultati anche post e profili di Facebook. Con un ‘tap’, poi, verranno automaticamente reindirizzati sui contenuti in oggetto tramite l’app ufficiale del social network di Mark Zuckerberg. Il funzionamento è analogo a quanto avviene già tramite computer: nelle ricerche su Google saranno indicizzati ovviamente profili e contenuti pubblici, mentre non sarà possibile imbattersi in tutti quei post con restrizioni di privacy (link, foto e video condivisi solo con gli amici, in buona sostanza). L’accordo, al quale Google e Facebook lavoravano sotto traccia ormai da tempo, offrirà sostanzialmente vantaggi a tutti: il motore di ricerca potrà offrire agli utenti un maggior numero di contenuti; il social network dirotterà invece un maggiore traffico verso la propria app ufficiale.
Articolo Precedente
Open Data un mercato europeo da 325 mld di Euro
Articolo Successivo
Ecco Chromebit lo stick che trasforma la TV in un PC