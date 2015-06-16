E3: Halo 5 e tanti titoli in esclusiva per Xbox One
di Redazione
16/06/2015
Nel corso dell’E3 in corso di svolgimento a Los Angeles, Microsoft continua a rivelare importanti novità. L’obiettivo della casa di Redmond è quello di recuperare il terreno perduto nei confronti di Sony PlayStation 4 con alcuni titoli in esclusiva per Xbox One. Dopo un anno particolarmente difficile per Microsoft a livello videoludico, nei prossimi mesi ci sarà una sorta di assalto al fortino con Halo 5 previsto in uscita a fine ottobre, ma prima toccherà a Forza Motorsport 6 cercare di limare il gap accumulato con la console Sony. E non finisce qui: a seguire sarà la volta di Fable, Gears of War, Sea of Thieves (targato Rare) e ReCore di Keiji Inafune. Pleonastico sottolineare come il titolo di punta sarà il quinto capitolo di Halo, la saga fantascientifica che ha ottenuto in questi anni successo anche tramite alcune pellicole cinematografiche. Il nuovo Halo 5 presenterà gli ingredienti classici della saga con qualche importante novità: obiettivo, manco a dirlo, mantenere attivi tutti i fan della serie e convincere coloro i quali sono stati fin qui scettici. Durante la conferenza stampa del team di Satya Nadella, ha dato una nuova dimostrazione della “mixed reality” di HoloLens, gli occhiali che consentono l’interazione con gli ologrammi. La dimostrazione diretta ha visto protagonista il mondo di Minecraft, da circa un anno acquisito proprio da Microsoft con un investimento molto importante. Nel corso della giornata di ieri, all’E3 sono stati presentati anche quattro nuovi giochi indipendenti, tra cui Ashen, Cuphead, Beyond Eyes. Particolare interesse sembra aver destato proprio quest’ultimo titolo, basato sulla storia di una bimba non vedente che “sente” il mondo con gli altri sensi e lo colora nella propria mente. Tra le conferme dell’E3, anche la compatibilità dei giochi Xbox 360 con Xbox One, ma basterà per tornare a fare le scarpe alla PlayStation di Sony.
