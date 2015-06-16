Overclock: tre nuovi record mondiali all'HWBOT 2015

"una volta che abbiamo capito quali fossero le migliori impostazioni, abbiamo ottenuto una prestazione incredibile e siamo stati in grado di abbattere i record del mondo raggiungendo il primo posto a livello globale, tutto nella stessa sessione".

Per il secondo anno consecutivo HWBOT ha organizzato la più grande competizione mondiale sull'overclock im Taipei Taiwan. I migliori Overclocker al mondo si sono sfidati a colpi di cicli di CPU per mettere alla prova le loro capacità nel tirare fuori il massimo delle prestazioni dalle migliori schede in commercio. Per la competizione sono state usate la gaming ROG Rampage V Extreme basata sul chipset Intel® X99 e la scheda grafica Titan X. Tra i componenti hardware a supporto la memoria HyperX® Predator DDR4 di Kingston, i processori Intel® Core ™ i7 5960X e gli alimentatori Seasonic® Platinum Series 1200. La competizione ha visto la partecipazione di alcuni fra gli overclocker più famosi al mondo: 8pack dall'Inghilterra, Achill3us dall'Ungheria, Bullshooter, Dancop e der8auer dalla Germania, bboyez, lucky_n00b, Coldest dall'Indonesia, Cloud VII e Toolius dall'India, dRweEz e Vivi dal Sud Africa, Flank3r dalla Repubblica Ceca, Jaime dal Brasile, leeghooft dal Belgio, Michel90 dalal Svizzera, Xtreme_Addict dalla Polonia e zzolio dalla Danimarca. Tre i record infranti: il primo ed il secondo con il benchmark Catzilla, includendo sia test a 720P a tre vie che 1440P a quattro vie, portando la GTX Titan X a raggiungere rispettivamente le frequenze di 1550MHz / 2000MHz e 1625MHz / 2000MHz. Il terzo record è stato stabilito nella categoria Performance 3DMark11, con frequenze di 1587MHz / 2000MHz. Ad aggiudicarsi il primo posto fra gli overclocker sono stati 8Pack e e der8auer che hanno ricevuto un premio in denaro pari a 750 dollari per il record del mondo, portando a casa una vincita totale di 2.250 dollari. Ian Parry (alias '8Pack') di Overclockers UK e Roman Hartung ('der8auer') di CaseKing.de, hanno dichiarato:Per infrangere i record mondiali, 8Pack e der8auer hanno utilizzato il processore Core i7 5960X, le schede grafiche GTX Titan X, speciali kit di moduli di memoria DDR4 Kingston HyperX® Predator e la scheda madre Rampage V Extreme, quest’ultima progettata sia per il gaming senza compromessi che per l’overclock estremo. La strepitosa coppia dell’overclocking si è anche assicurata il miglior punteggio in assoluto nella classifica Catzilla 720P, spingendo la GTX Titan X fino a 1575MHz / 2000MHz