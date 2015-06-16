Sony ed il ritorno di The Last Guardian all'E3
di Redazione
16/06/2015
Dall'evento Sony all'E3 in corso a Los Angeles tutti aspettavano notizie su Project Morpheus, il caschetto per la realtà virtuale che Sony sta sviluppando in risposta ad Oculus Rift di Facebook e Microsoft Hololens. Ed invece ben poche novità sono quelle che Sony ha presentato riguardo a Project Morpheus. Per ora c'è una possibile data d'uscita: il 2016 ed un nome: The Rips che sarà il primo gioco tripla A per il caschetto virtuale. Il vero protagonista dell'evento Sony durante l'E3 è stato invece "The Last Guardian" gioco ormai diventato leggenda che Sony ha in progetto già dal 2007 e che ancora non ha visto la luce. La novità è che c'è una data per "The Last Guardian" ed è genericamente il 2016. Non sembrerebbe molto, ma invece è tantissimo per un gioco atteso da anni da un pubblico di appassionati. The Last Guardian è l'ultima fatica di Fumito Ueda già creatore di Ico e Shadow. Il gioco si basa tutto sul rapporto fra un bambino ed una creatura del tutto immaginaria, un cane gigante con piccole quanto inutili ali, in grado di saltare ma non di volare, afflitto da tutti i problemi di un normale cane tranne che per le sue dimensioni. Fra il bambino e il cane si instaura un rapporto simbiotico nel tentativo di uscire dal labirinto in cui sono intrappolati. Ne scaturisce un gameplay misto fra un puzzle ed un gioco psicologico in cui il bambino deve riuscire ad ottenere l'affetto del cane per poter accedere a punti della mappa altrimenti difficili da raggiungere. D'altra parte anche il grosso cane grifone non può fare a meno del bambino poiché in autonomia difficilmente riuscirebbe a scovare una via d'uscita e utilizzarla. Il gioco si basa tutto su questo strano rapporto fra ambientazioni surreali e scene curate in ogni minimo dettaglio. The Last Guardian è senza dubbio il gioco che maggiormente ha destato l'interesse del pubblico durante la presentazione di Sony all'E3 e tuttavia, la casa nipponica ha presentato altri giochi piuttosto attesi e dal grande impatto. Fra i tanti in arrivo un posto di rilievo lo occupa il remake di Final Fantasy VII per il quale non è stata annunciata una data di rilascio. Interessanti anche il nuovo Hitman e Firewatch
