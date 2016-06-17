Home Videogame E3 2016, Nintendo presenta il nuovo Legend Of Zelda: le news

di Redazione 17/06/2016

Il nome del nuovo capitolo videoludico di una delle più amate saghe RPG della storia di Nintendo è stato rivelato con ovvio entusiasmo del pubblico di appassionati all'E3 2016: Breath of the Wild è il titolo che catalizzerà l'attenzione di tutti i gamer che ormai da anni seguono le vicende di Link e soci, ed è previsto per l'uscita ufficiale nel 2017, ovviamente assieme all'attesissima Nintendo NX, console che si promette di dare alla casa di Kyoto nuovo lustro dopo il flop Wii U. L'asso nella manica di Nintendo è stato mostrato al pubblico presente in un nuovo trailer di 3 minuti, in cui vengono riprese varie sessioni di gameplay a partire dalle dettagliatissime e avvolgenti ambientazioni, immerse nel verde della natura circostante. Nel trailer una voce si fa sempre più pressante: "Wake up, Link", e ciò che segue è una lunga corsa all'avventura dopo un sonno durato più di 100 anni, scoprendo che Hyrule, il regno leggendario, è tra le grinfie di Ganondorf. The Legend of Zelda: Breath of Fire e il futuro di Nintendo NX Da quello che si evince dalle immagini del trailer, il nuovo Breath of the Wild è una creazione completamente diversa dai precedenti episodi della serie: se per tutta la saga di Zelda l'esperienza di dungeon crawling è stata un punto fermo della serie, nel titolo atteso per il 2017 ci si aspetta tanta interazione con il mondo di gioco "overworld", ovvero l'esplorazione sistematica degli ambienti esterni, siano essi picchi innevati, aridi deserti o fiorenti pianure. La controparte dedicata agli enigmi resisterà ovviamente ancora, tuttavia la componente ambientale ed open world diventerà il tassello finale dell'evoluzione di The Legend of Zelda secondo Nintendo. Link potrà permettersi un nuovo approccio all'avventura, creando proprie armi, raccogliendo risorse e materie prime e sopravvivendo alle intemperie dell'ambiente, che richiederà precauzioni specifiche. Un eroe quindi che diventa per la prima volta più incline alla debolezza umana, ma a cui non vengono di certo risparmiati i trattamenti tipici del mondo fantasy (tra cui la possibilità di creare elisir in grado di attivare abilità speciali). Il nuovo The Legend Of Zelda: Breath Of the Wild uscirà sicuramente durante la primavera del 2017, in contemporanea alla console Nintendo NX, nonostante sia stato chiarito che sarà compatibile anche con Wii U: nell'attesa, non ci resta che farci trasportare dalle ammalianti immagini del trailer, che si conclude con l'immagine di una emblematica spada conficcata nella roccia e un silenzio da brividi.