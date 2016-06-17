Home Facebook Facebook: addio testo, entro 5 anni solo video

di Redazione 17/06/2016

Facebook abbandonerà il testo nel giro di cinque anni: lo dice il vice presidente della società di Menlo Park, secondo cui il trend degli utenti a pubblicare video è destinato a crescere. Il social network di Mark Zuckerberg, così come lo conosciamo oggi, dunque, è destinato ad andare in pensione molto presto. Del resto, già ora gli iscritti tendono a scrivere sempre meno testo, mentre aumentano le pubblicazioni di foto, immagini animate e soprattutto video live. Tra cinque anni, dunque, Facebook sarà solo video, o quasi, come dichiara lo stesso Nicola Mendelsohn, vice presidente del social network per Europa, Medio Oriente e Africa. "Se dovessi fare una scommessa direi: video, video, video". La dichiarazione è stata fatta durante il Most Powerful Women International Summit di Fortune, che si è tenuto nella città di Londra. Non si tratta, è bene puntualizzarlo, di una boutade. Mendelsohn sa bene di cosa parla avendo sotto mano i dati più freschi di Facebook: negli ultimi 12 mesi le visualizzazioni dei video sulla piattaforma sono passate da 1 a 8 miliardi, soprattutto grazie al lancio delle dirette, che stanno via via rosicchiando il terreno sotto i piedi ai concorrenti come Snapchat. I post di testo puro, dunque, sono in calo sul social network numero uno al mondo, mentre gli utenti guardano in media 100 milioni di ore di video al giorno tramite dispositivi mobili. Facebook Live: gallina dalle uova d'oro "Il miglior modo per raccontare una storia ai tempi d'oggi è il video - continua Mendelsohn - , fornisce molte informazioni in pochissimo tempo. Agli utenti piace molto il 'dietro le quinte' che offre Facebook Live, un fenomeno grande e veloce che nell'area Emea conta 433 milioni di utenti". E non è tutto: i video trasmessi live su Facebook ottengono una percentuale maggiore di commenti e condivisioni rispetto a quelli pre-registrati, a conferma che quella che per Mark Zuckerberg è una vera e propria ossessione, si sta trasformando in una gallina dalle uova d’oro.