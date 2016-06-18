Home Gadget e Curiosità Bose SoundSport Pulse, nuovi auricolari wireless smart dedicati al fitness

Bose SoundSport Pulse, nuovi auricolari wireless smart dedicati al fitness

18/06/2016

Per tutti coloro che non vogliono abbandonare il piacere di ascoltare le proprie playlist musicali preferite, soprattutto durante l'attività fisica quotidiana, garantendo allo stesso tempo una libertà di movimento unica, sono in arrivo auricolari Bluetooth di alta qualità, dal suono corposo e dai bassi enfatizzati, in grado di sostenerci durante le nostre sessioni di fitness giornaliero. Per rispondere alla sempre più frequente necessità di avere a portata "di orecchio" auricolari robusti e performanti, Bose ha concepito e realizzato i nuovi SoundSport Pulse, un dispositivo wireless dotato di ottima qualità sonora, comprensivo di un sensore volto a rilevare le pulsazioni cardiache: la loro resistenza all'acqua ed al sudore, assieme ad un'autonomia complessiva per ricarica di circa 6 ore, sono qualità che rendono questo nuovo prodotto molto più desiderabile rispetto ai classici auricolari stereo per l'ascolto dai lettori MP3. Bose SoundSport Pulse: gli auricolari wireless per chi è sempre in moto Avere a disposizione un paio di auricolari comodi e resistenti agli shock è prioritario sia per gli sportivi amatoriali che per i professionisti del training: il funzionamento senza fili con abbinamento NFC è una prerogativa su cui fanno leva i robusti auricolari wireless SoundSport Pulse, che integrano anche un microfono per le conversazioni telefoniche e speciali inserti realizzati in silicone direttamente da Bose stessa tramite la tecnologia StayHear, già testati con successo in tutti i dispositivi mobili con possibilità di comunicazione tramite auricolari in-ear. Gli inserti in questione rendono gli auricolari molto più stabili durante il movimento, sono lavabili e incrementano la qualità sonora, permettendoci inoltre l'ascolto dei messaggi che Bose SoundSport Pulse ci invierà in modo da avvertirci dell'imminente necessità di ricarica, oppure indicandoci l' abbinamento Bluetooth con un dispositivo esterno in corso. L'esperienza d'uso con questi auricolari wireless speciali si estende ulteriormente grazie alla presenza di un sensore per il rilevamento del battito cardiaco, che permette maggiore precisione durante l'attività di tracking come se indossassimo un vero cardiofrequenzimetro, potendo inoltre inviare i dati rilevati a molte delle più popolari fitness app utilizzate in accoppiata con le smartband mainstream. La disponibilità degli auricolari Bose SoundSport Pulse è stata confermata per il prossimo Settembre: grazie a questi auricolari wireless, abbinare la qualità audio di una bella colonna sonora a quella del nostro esercizio fisico giornaliero diventerà più facile e alla portata di tutti.