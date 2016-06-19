Home hi-tech ASUS ZenPad Z8, nuovo tablet Android Marshmallow pronto per il multimedia top

di Redazione 19/06/2016

Il mondo dei tablet sta certamente attraversando un momento critico in termini di diffusione dei nuovi modelli proposti dai principali brand mondiali, a seguito della saturazione di un settore fin troppo preso d'assalto da dispositivi molto simili tra loro per funzioni e caratteristiche tecniche. ASUS cerca di risollevare la situazione generale proponendo il nuovo ZenPad Z8, un tablet Android 6.0 Marshmallow studiato in maniera specifica per il multimedia, sicuramente il campo in cui fa più comodo a molti utenti avere con sé un device portatile di alta qualità. ASUS ZenPad Z8 ha un display ampio e leggibile da 7.9 pollici e nonostante la dotazione di 2 GB RAM possa sembrare inizialmente riduttiva, in accoppiata con il chipset Qualcomm Snapdragon 650 riesce a dare il meglio di sé specialmente durante il playback di filmati e musica. La tecnologia VisualMaster integrata permette infatti a Z8 di visualizzare immagini frutto dei più recenti algoritmi di visual enhancement, con elevato contrasto e un dynamic range (differenza di luminosità tra i punti più chiari e scuri dell'immagine riprodotta) adeguato al frame visualizzato in ogni momento di attività del tablet. ASUS ZenPad Z8: il "trucco" risiede nello schermo Il display di ZenPad Z8 si distingue inoltre per il caratteristico angolo di visione (circa 178°), che oltre a fornire una visuale adeguata in ogni situazione (sia indoor che negli ambienti outdoor) permette di apprezzare il grado di dettaglio e fluidità dell'immagine, utilizzando le stesse tecnologie di processing riscontrate nelle smart TV high-end del brand taiwanese. La dotazione tecnica si completa con 16 GB di memoria flash, che può essere comodamente espansa fino a 128 GB tramite microSD, permettendoci così di portare con noi tutti i filmati che desideriamo vedere anche fuori casa. Anche l'audio di ASUS ZenPad Z8 vuole la sua parte: con due speaker frontali dal suono acuto e nitido, il tablet aggiunge la tecnologia DTS-HD audio ad alta definizione pensata per l'alta compatibilità con i supporti video Blu Ray e HD DVD. Come possiamo vedere, il tablet non si risparmia in merito al comparto imaging, rafforzato inoltre da una fotocamera posteriore Pixelmaster con risoluzione 8 MPX per scatti in ambienti chiusi o in esterna di ottima qualità. Completa l'offerta del tablet ASUS disponibile dal 23 Giugno la connettività LTE Cat. 6 e una porta USB Type C, che permette tempi di caricamento della batteria a 4680 mAh ancora più rapidi: in breve, ci troviamo davanti ad una suite multimediale portatile grazie al nuovo ZenPad, e non possiamo che essere certi che convincerà chi di noi è più portato a seguire i propri video preferiti ovunque si trovi, senza rinunciare ad un'ottima connessione di rete e più in generale a tutti i benefici di un tablet di grandi aspettative.