iOS 10: si potranno eliminare le app preinstallate Apple

di Redazione 16/06/2016

iOS 10 consentirà ai possessori di iPhone e iPad di eliminare anche le app preinstallate da Apple. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, considerato che si tratta di un’operazione che non è possibile fare con altri dispositivi e distributori di app. Apple, dunque, darà la possibilità a chi possiede un suo dispositivo mobile di eliminare le varie Mappe, Calcolatrice, Musica, Video, etc., che si potranno comunque riscaricare dallo store ufficiale in un secondo momento, se si riterranno necessarie. L’annuncio è stato dato nel corso del WWDC 2016 del 13 giugno, la conferenza per gli sviluppatori, che ha visto il debutto della nuova versione del sistema operativo mobile Apple. iOS 10 è disponibile da qualche giorno per gli sviluppatori e a partire dall’autunno sarà scaricabile gratuitamente come aggiornamento per iPhone, iPad e gli altri dispositivi compatibili. Delle principali innovazioni di iOS 10 si è parlato tanto in questi mesi, ma negli ultimi tempi dalle parti di Cupertino hanno implementato questa soluzione che darà maggiori libertà agli utenti. iOS 10: le app eliminabili Una volta acceso iPad o iPhone subito dopo l’acquisto, si potrà decidere cosa mantenere delle app preinstallate. Ad eccezione delle app più importanti - Fotocamera, Telefono e Messaggi - tutte le altre potranno essere eliminate e installate in un secondo momento. Fanno infatti il loro debutto su App Store le seguenti applicazioni: Podcasts - Maps (Mappe) - Compass - Tips - Calculator (Calcolatrice) - Watch - Voice Memos (Note Vocali) - Contacts (Contatti) - Stocks - Weather (Meteo) - iCloud Drive - Calendar (Calendario) - Mail - Music - Reminders. Questo cambiamento avrà implicazioni anche un altro aspetto dell’utilizzo dei dispositivi Apple. Con le versioni precedenti di iOS non era possibile impostare un’app predefinita per determinate funzioni. Ora, ad esempio per la navigazione, si potrà eliminate l’applicazione preinstallata e impostarne una alternativa. Ovviamente, Apple ricorda ai suoi utenti che "la rimozione di applicazioni integrate dalla schermata Home può influenzare altre funzionalità del sistema".