Xiaomi Redmi 3S è ufficiale: specifiche tecniche e ultime curiosità sul low-cost Android

di Redazione 16/06/2016

Xiaomi svela finalmente uno degli smartphone di fascia media con prezzo tipico dei dispositivi entry-level, tra i più attesi da parte del produttore cinese: Xiaomi Redmi 3S, che come si può intuire è una rivisitazione di Redmi 3, apprezzato principalmente per il comparto fotografico e gli strumenti di security e file managing che l'hanno reso un dispositivo di qualità superiore alle specifiche che si riscontrano nei prodotti entry-level. Xiaomi Redmi 3s convince innanzitutto per l'aspetto estetico, dotato di un design solido e arrotondato ai bordi, che offre una buona sensazione di grip e soddisfa anche al primo sguardo. Ciò che più sorprende del nuovo smartphone Android è la presenza dell'OS Marshmallow con l'interfaccia grafica e gli upgrade di UI MIUI 7; di solito una prerogativa di dispositivi di fascia media o medio/alta. Xiaomi Redmi 3S: specifiche di tutto rispetto pee l'entry-level con Android Marshmallow La lista delle caratteristiche tecniche prosegue con un display IPS da 5 pollici, con una risoluzione Full HD abbastanza tipica per i prodotti di questa fascia, ed un chipset Qualcomm Snapdragon 430; un octa-core 64 bit. Il suo funzionamento si basa sull'unione di 4 core a 1,2 GHz con ulteriori 4 core a 1,5 GHz, utilizzati per i task che sanno mettere più alla prova il dispositivo. Il comparto hardware è inoltre completato dall'unità GPU Adreno 505; un quantitativo di RAM a scelta tra 2 oppure 3 GB; ed uno storage che non deluderà di certo gli utenti "regular" a cui il dispositivo è destinato: 16 o 32 GB tra cui scegliere liberamente. La fotocamera integrata è costituita da un sensore ottico da 13 MP dotato di apertura f/2.0 e registrazione Full HD 1080 p; mentre l'obiettivo anteriore si attesta sugli standard attualmente in voga per gli smartphone di fascia bassa: 5 MP con apertura f/2.2. Inizia a diffondersi anche su device Xiaomi low-end un buon lettore di impronte digitali, abbinato ad una connettività molto soddisfacente, grazie alla compresenza di LTE, Bluetooth 4.1, Wi-Fi n, dual-SIM, A-GPS e GLONASS. Come si può notare, abbiamo a disposizione un mondo di risorse in appena 144 grammi. Xiaomi Redmi 3S è disponibile in Cina a partire da oggi, 16 Giugno, al prezzo di 94 Euro per la versione 16 GB e 121 Euro per quella "deluxe" dotata da 3 GB RAM: un prezzo veramente niente male, considerando la qualità realizzativa e il numero di applicazioni fornite da un brand decisamente entrato a far parte, ormai, della digital life di molti utenti occidentali.