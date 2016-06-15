Home Facebook Facebook Messenger integra gli Sms, ma solo su Android

Facebook Messenger integra gli Sms, ma solo su Android

di Redazione 15/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Facebook Messenger è ora in grado di gestire anche gli Sms, ma per il momento solo su dispositivi Android. Con l’ultimo aggiornamento dell’app di Mark Zuckerberg per i dispositivi mobili con sistema operativo di Google, sarà possibile gestire da un’unica interfaccia tutti, o quasi, i messaggi ricevuti. Dall’interno dell’app Messenger, infatti, è possibile ora trovare sia le conversazioni di Facebook, sia quelle native degli Sms che ci scambiamo con i contatti in rubrica ai costi stabiliti dal nostro operatore. Gli utenti che dispongono di un dispositivo Android, per prima cosa devono aggiornare l’app Facebook Messenger all’ultima release disponibile, poi una volta aperta, basta tappare Impostazioni, scegliere la voce Sms dall’elenco delle opzioni e impostare Messenger come applicazione predefinita per gli Sms. Una volta effettuate queste brevissime operazioni, tutti i messaggini tradizionali saranno importati in Messenger, da cui sarà possibile rispondere sia alle conversazioni via social network, sia via Sms. Facebook Messenger: gli Sms in viola Le conversazioni social, ovviamente, continueranno ad essere contraddistinte dal colore blu, mentre quelle via Sms in viola, in modo da essere distinte in maniera immediata. La novità è stata introdotta da Mark Zuckerberg per portare gli utenti a rimanere più tempo possibile con la sua app in funzione e pare già essere molto apprezzata dagli utenti, che nei tradizionali Sms possono ora inserire in maniera più intuitiva anche immagini, video, audio ed emoji. Per l’invio di immagini animate in Gif e le videochiamate, invece, occorrerà effettuare una sessione classica di Facebook Messenger. A livello di “gestione” dei messaggi, comunque, non cambia nulla: i tradizionali Sms non passano attraverso Facebook e i suoi server, bensì sempre tramite quelli del proprio operatore telefonico, che continuerà a farvi pagare quanto stabilito dal vostro piano telefonico. La nuova funzione di Messenger non è disponibile per i dispositivi iOS: Apple non consente la gestione degli Sms se non tramite la propria app proprietaria. Almeno per ora.