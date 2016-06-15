Home Videogame Xbox One Slim arriva all’E3 2016: data di uscita e specifiche della nuova console

di Redazione 15/06/2016

Microsoft spiazza il pubblico dell'E3 2016 confermando uno dei rumor più diffusi e discussi degli ultimi mesi in ambito videogaming: Xbox One Slim, l'attesa versione "mini" della console next-gen Xbox One, esiste ed arriverà ufficialmente entro il prossimo Agosto nelle mani dei gamer di tutto il mondo. Il nuovo hardware è stato presentato assieme a Project Scorpio, l'attuale code-name dietro al quale si nasconde l'arrivo della prossima Xbox, che a quanto sembra avrà capacità di calcolo e rendering così superlative da renderla addirittura la "miglior console mai apparsa" finora. La nuova "piccola" Xbox One Slim ha un design rinnovato rispetto all'attuale console, essendo di circa il 40% più piccola e dotata di alcune migliorie, tra cui la presenza di un alimentatore all'interno del telaio e il supporto alla visualizzazione di filmati 4K, oltre alla possibilità di giocare in HDR - un dettaglio che sicuramente renderà felici gli amanti dell'altissima definizione-. La console è inoltre dotata di un apposito stand che ne rende possibile il posizionamento in verticale, risolvendo così eventuali problemi di spazio in casa. Xbox One Slim: gli update hardware e le prime specifiche tecniche Nonostante le dimensioni ridotte, Xbox One Slim può contare su specifiche niente male per una console top di gamma, tra cui un hard disk interno del formato massimo di 2 Terabyte (non mancano tuttavia altri bundle in cui la console è disponibile anche nei tagli 500 GB e 1 TB), un controller frutto di una nuova riprogettazione, e con un grip più soddisfacente, assieme ad una comunicazione wireless di prima qualità. Il supporto alla risoluzione Ultra HD è senz'altro il modo più diretto di Microsoft per rendere chiari i progetti attorno alla prossima Xbox, che a quanto pare non si fermerà tanto facilmente davanti alla concorrenza, essendo stato specificato che la console disporrà di una capacità di calcolo di ben 6 teraflops e sarà predisposta per la realtà virtuale provveduta dagli headset top di gamma. Si afferma quindi implicitamente la potenza di un hardware che avrà ben pochi termini di paragone (iniziando da una CPU completamente rinnovata ad 8 core) a partire dal prossimo Dicembre, momento in cui Project Scorpio diventerà realtà trasformandosi nella console che tutti desideriamo, mentre nell'attesa chi si sta avvicinando al mondo del videogaming di nuova generazione apprezzerà senz'altro un assaggio della nuova proposta di Xbox One Slim.