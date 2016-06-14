Microsoft compra Linkedin per 26 milliardi: dettagli e retroscena

Microsoft e Linkedin assieme: cosa cambia?

“Il team di LinkedIn ha creato un modello di business fantastico, incentrato sul collegamento di professionisti di tutto il mondo. Insieme cercheremo di accelerare la crescita, così come già fatto con Office 365 e Dynamics, e cercheremo di responsabilizzare ogni persona che lavora in questi settori”.

compraper 26,2 miliardi di dollari, ossia circa 23,2 miliardi di euro. Una notizia che non ha colto propriamente di sorpresa gli analisti, ma che nell’immediato ha fatto schizzare in alto a Wall Street il titolo (+47%). L’obiettivo è chiaro: L’azienda di Redmond vuole realizzare il più grande social network per professionisti e dare l’assalto a Facebook in questo specifico settore di mercato. Del resto, Microsoft rappresenta l’azienda numero uno nella realizzazione e vendita di software per privati ed aziende, mentre LinkedIn rappresenta la nuova frontiera nelle proposte e richieste di lavoro. Nato nel 2003, il social network di LinkedIn è attualmente attivo in 200 Paesi e a marzo 2016 ha fatto registrare 400 milioni di utenti, di cui 100 milioni attivi.Microsoft aveva nel mirino LinkedIn ormai da diverso tempo, ma con l’acquisizione poco cambierà all’interno della società: il brand sarà mantenuto, così come rimarrà al suo posto anche l’ad Jeff Weiner, che farà riferimento direttamente al numero uno di Microsoft, Satya Nadella. Reid Hoffman, presidente, cofondatore e azionista di controllo di Linkedin, ha sposato l’operazione assieme all’ad Weiner. La transazione, spiega Nadella, avverrà entro l’anno solare:Qualche perplessità sull’operazione la desta il fatto che nell’ultimo trimestre LinkedIn non abbia dato segnali incoraggianti, visto che si è chiuso con un rosso di 8,4 milioni di dollari, mentre nello stesso periodo dell’anno prima era stato registrato un attivo da 2,9 milioni di dollari. I dati relativi al 2016, in ogni caso, sono incoraggianti, considerato che i ricavi dei primi tre mesi sono aumentati del 35% rispetto al precedente trimestre, salendo a 861 milioni di dollari.