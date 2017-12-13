Droni: come acquistare online il modello più adatto alle proprie esigenze
di Redazione
13/12/2017
I campi di applicazione dei droniI droni rappresentano una categoria di dispositivi tecnologici in forte ascesa. Se ne vendono sempre di più, praticamente in ogni angolo del globo. Anche perché di quadricotteri ne vengono realizzati di tantissime risme e modelli, anche da parte di aziende italiane. Nati come dispositivi ad uso militare, presto i droni si sono trasformati in un valido supporto per tantissime attività lavorative. Oggi, come spiega un articolo pubblicato sul blog Nuvola del Corriere, vengono utilizzati nello sport da parte di società importanti che vogliono riprendere partite e allenamenti dall’alto per poi studiarli nelle riunioni video. Ma anche da registi più o meno famosi che realizzano con questi ritrovati della tecnologia parti delle pellicole che poi finiscono nei cinema. E non è tutto, perché molti li usano in agricoltura, mentre negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli usi da parte delle forze dell’ordine, ad esempio per individuare piantagioni di droga oppure per incastrare latitanti e malviventi in generale. In Italia, molte associazioni e aziende sanitarie li adoperano anche per il soccorso di persone in situazioni particolari. Insomma, i droni stanno cambiando pian piano anche il modo di intendere alcune professioni, ma la scelta non è semplice. Di quadricotteri comandati a distanza, infatti, ne esistono di diverse fasce di prezzo: salendo, il dispositivo è ovviamente più accessoriato, ragion per cui prima di effettuare un acquisto è importante informarsi su marche e modelli, ma soprattutto sulla scheda tecnica. Tra i droni adatti a chi li vuole utilizzare solamente per hobby e quelli invece professionali, c’è una bella differenza: tutto dipende dall’uso che se ne vuole fare. Chi deve ad esempio realizzare riprese per una pellicola cinematografica, dovrà dunque disporre di un dispositivo con una camera in grado di realizzare video 4K ed avere anche una buona autonomia per non lasciare il regista proprio nei momenti clou.
Il fenomeno droni onlineCon il Natale alle porte, i droni sono inevitabilmente una categoria di dispositivi tecnologici che finiranno maggiormente sotto l’albero. Nelle catene di negozi di informatica si possono trovare tante promozioni relative a questi prodotti, ma anche i droni online vanno molto forte. Ci sono ovviamente i grandi store come Amazon, ma anche i siti come Trovaprezzi consentono di individuare con una semplice ricerca gli ecommerce sui quali vengono praticati i migliori sconti per determinate marche e modelli di droni. “L’importante è avere bene in mente cosa si sta cercando, perché i migliori sono quelli con il GPS integrato, con un modulo per la connessione ad Internet in modo da trasmettere anche in diretta streaming ciò che si sta riprendendo e i sensori in grado di individuare gli ostacoli che si possono presentare durante il volo”, come spiegano gli esperti su una guida all’acquisto dei droni online. Se è la prima volta che vi avvicinate al mondo dei droni e non siete convinti di quello che cerchiate, è opportuno farsi aiutare da un esperto, oppure consultare una guida all’acquisto per droni online. I dispositivi “giocattolo” si possono trovare anche con poche decine di euro, ma quelli professionali possono arrivare anche a 1.000 euro ragion per cui prima di spendere una cifra tale è bene pensarci su un bel po’ di volte.
