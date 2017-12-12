iPhone: le batterie dei nuovi modelli dureranno di più
di Redazione
12/12/2017
I nuovi iPhone disporranno di una nuova generazione di batterie, ridisegnate e più capienti per garantire agli utenti un’autonomia più elevata. È quanto sostiene l’analista di Kgi Securities, Ming-Chi Kuo, esperto del mondo Apple. Secondo quanto riferisce l’agenzia ‘Ansa’, dunque, l’azienda di Cupertino starebbe lavorando con una società sudcoreana allo sviluppo di una batteria a forma di L che dovrebbe essere equipaggiata già nei nuovi iPhone con schermo Oled attesi per il 2018. L’azienda sudcoreana sarebbe la Lgc e stando alle anticipazioni dell’analista la produzione dovrebbe raggiungere gli obiettivi prefissati giusto in tempo per la commercializzazione di massa. Il nuovo iPhone 2018, dunque, che avrà un display Oled da 5,8 pollici, sarà anche in commercio con una batteria da 2.900 o 3.000 mAh, mentre il modello da 6,5 pollici ne monterà una da 3.300 o 3.400 mAh. Per rendere l’idea del passo in avanti, basti pensare che la batteria di iPhone X è da 2.700 mAh.
Il nuovo terzo iPhoneQuanto al terzo modello di iPhone atteso per il nuovo anno, avrà uno schermo Lcd da 6,1 pollici, ma dovrebbe mantenere una batteria rettangolare, comunque più grande rispetto a quella dell’iPhone 8. L’autonomia aumentata servirà anche a supportare la fotocamera TrueDepth, che ha confermato di avere consumi importanti e che sarà presente anche sui nuovi modelli.
