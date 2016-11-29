Home Internet Deseat.me: come sparire da Internet in un click

di Redazione 29/11/2016

Deseat.me, il nuovo servizio che cancella le tue tracce da Internet praticamente in un click. Se qualcuno ha deciso di "farla finita" con la propria vita virtuale e vuole cancellare ogni traccia dei propri profili sul Web, ora è disponibile una soluzione definitiva. Si tratta di Deseat.me ed è stato ideato per far sparire le nostre tracce da tutti quei servizi ai quali ci siamo iscritti con il passare degli anni, molti dei quali ormai non utilizziamo nemmeno più. Social network, forum, newsletters e tanti altri servizi in abbonamento, ogni giorno intasano la nostra casella di posta con messaggi che nella maggior parte dei casi non ci interessano o ci fanno solamente perdere tempo prezioso tra le nostre attività quotidiane. Non è raro, inoltre, il caso in cui dopo aver fornito il nostro numero di telefono ad un servizio Web, lo stesso cominci a circolare e ci costringa a ricevere telefonate moleste da call center di ogni dove. Liberarsi di questi “pesi” uno alla volta è praticamente impossibile, ma grazie al servizio Deseat.me lo si può fare assai semplicemente. Il sito è stato ideato dagli svedesi Wille Dahlbo e Linus Unnebäck con lo scopo di «ripulire la nostra presenza online». Assai semplice da usare, Deseat.me consente di individuare tutti i servizi ai quali ci siamo iscritti e che spesso nemmeno ricordiamo. Basta fornire un indirizzo email e dopo una scansione, il motore del servizio ci restituirà un elenco con tutti i siti ai quali ci siamo iscritti. Tramite un’interfaccia assai “user friendly”, potremo poi decidere se aggiungere ogni singola voce alla coda di cancellazione «add to delete queue» oppure se mantenere l’iscrizione con «keep». Gli ideatori sottolineano come il servizio sia assolutamente sicuro perché agisce direttamente sulle macchine degli utenti e non lato server. Attualmente, Deseat.me funziona solamente con gli account di posta di Gmail, il servizio più diffuso, ma non è da escludere che presto si apra ad altre caselle di posta.