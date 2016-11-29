Home hi-tech Casio Smart Outdoor Watch: arriva il nuovo smartwatch Android Wear multifunzione

di Redazione 29/11/2016

Android Wear è un sistema operativo che ha dimostrato di sapersi adattare ad una realtà piuttosto vasta in ambito smartwatch, occupandosi della gestione di wearable dedicati al mondo dello sport così come quelli più improntati all'organizzazione dell'attività quotidiana. Anche Casio ha scelto di basarsi su questa piattaforma, per sviluppare e far debuttare in Italia Casio Smart Outdoor Watch, dedicato soprattutto agli amanti dell'esercizio, ma con alcune peculiarità che lo rendono attraente per qualsiasi utente dinamico e attivo. Il dispositivo, noto con il nome di WSD-F10, si distingue per il suo design tecnologico e giovane, ed è conforme a regole importanti in materia di protezione (tra cui la resistenza a 50 metri di immersione subacquea secondo le linee guida dello standard militare MSL-STD-810). I sensori a bordo del dispositivo sono vari: bussola, accelerometro, barometro per orientarsi nelle situazioni all'aperto, e che possiamo consultare direttamente dallo schermo 1,32 pollici (320 x 320 pixel) ben leggibile da polso. Casio Smart Outdoor Watch: tra sport e organizzazione della giornata sul nostro smartwatch La componente software è costruita con cura, e come detto vanta alcune app inerenti lo sport, in particolare ciclismo, trekking, corsa ed a sorpresa anche la pesca. Per chi volesse ampliare le funzioni social dello smartwatch, è disponibile anche la connessione GPS che, in abbinamento all'applicazione Casio Moment Link, rende possibile rintracciare la posizione dei componenti di uno stesso gruppo di atleti o escursionisti. Il dispositivo è quindi adatto particolarmente alle gite di gruppo, ed alle uscite in generale per via della sua autonomia interessante, resa possibile da una modalità monocromatica che attua un power saving fino ad un mese spegnendo le funzioni non essenziali all'indicazione dell'ora. Questo è reso possibile dalla confomazione del quadrante, a due strati: il primo completamente a colori, il secondo in bianco/nero. Lo smartwatch, disponibile anche in Italia presso i rivenditori autorizzati, al momento vanta due colori (arancione e nero), e si tratta di una buona scelta per gli sportivi, essendo incastonati lungo il bordo pulsanti laterali antiscivolo per una migliore gestione del dispositivo anche in condizioni di uso guanti o sudorazione del palmo. La qualità dimostrata nel tempo da Casio coinvolge quindi anche gli smartwatch di nuova generazione in arrivo per un pubblico sempre più vasto, attento innanzitutto alla versatilità e alla robustezza dei dispositivi.