Meizu M5 Note, la presentazione ufficiale a dicembre

La società cinese Meizu ha in serbo un doppio appuntamento per gli amanti degli smartphone Android: si tratta della presentazione di due prodotti di prossimo arrivo chiamati Meizu X e Meizu M5 Note. A distanza di qualche giorno dalle precedenti indiscrezioni, la società cinese di elettronica di consumo con sede a Zhuhai, nella provincia di Guangdong, ha svelato tutti i dettagli con un invito ufficiale. I due dispositivi non saranno svelati assieme ma ci saranno due conferenze separate: giorno 30 novembre si parlerà di Meizu X, mentre per la presentazione di Meizu M5 Note bisognerà attendere il giorno 6 dicembre.

Meizu M5 Note, tutti i dettagli e le specifiche tecniche

Meizu M5 Note - caratteristiche

Display curvo 5.5 pollici (1920 x 1080 pixels) LTPS 2.5D

1.8 GHz Octa-core MediaTek Helio P10 processore con Mali T860 GPU

2GB RAM con 16GB storage / 3GBRAM con 32GB storage / 4GB RAM con 64GB storage, memoria espandibile fino a 128GB con microSD

Android 6.0 (Marshmallow) con Flyme OS 6.0

Dual SIM (nano+nano/microSD)

13MP camera posteriore dual-tone LED flash, PDAF

5MP camera anteriore

Sensore impronte digitali

Dimensioni: 153.6×75.8×8.15mm; Peso: 175g

Altro: 4G voLTE, dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

Batteria: circa 4000mAh

Stando proprio agli inviti che il produttore cinese ha mandato, la conferenza dei primi giorni di dicembre sarà dedicata alla presentazione del nuovo modello appartenente alla serie Note:L'arrivo dello smartphone è praticamente ufficiale, e da qualche giorno ha ricevuto la certificazione Teena, confermando così le indiscrezioni che parlavano di uno schermo Full HD da 5,5 pollici, un processore Mediatek Helio P10 e una memoria RAM da 3 GB.Nel complesso sembrerebbe trattarsi diRisultano però interessanti le varianti di RAM e Storage anche se mancano precisi dettagli su prezzi e disponibilità per una valutazione completa. Attendiamo dunque la presentazione ufficiale del 6 dicembre per scoprire cosa Meizu avrà in serbo per i suoi clienti.