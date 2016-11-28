Meizu M5 Note, la presentazione ufficiale a dicembre
di Redazione
28/11/2016
La società cinese Meizu ha in serbo un doppio appuntamento per gli amanti degli smartphone Android: si tratta della presentazione di due prodotti di prossimo arrivo chiamati Meizu X e Meizu M5 Note. A distanza di qualche giorno dalle precedenti indiscrezioni, la società cinese di elettronica di consumo con sede a Zhuhai, nella provincia di Guangdong, ha svelato tutti i dettagli con un invito ufficiale. I due dispositivi non saranno svelati assieme ma ci saranno due conferenze separate: giorno 30 novembre si parlerà di Meizu X, mentre per la presentazione di Meizu M5 Note bisognerà attendere il giorno 6 dicembre.
Meizu M5 Note, tutti i dettagli e le specifiche tecnicheStando proprio agli inviti che il produttore cinese ha mandato, la conferenza dei primi giorni di dicembre sarà dedicata alla presentazione del nuovo modello appartenente alla serie Note: Meizu M5 Note. L'arrivo dello smartphone è praticamente ufficiale, e da qualche giorno ha ricevuto la certificazione Teena, confermando così le indiscrezioni che parlavano di uno schermo Full HD da 5,5 pollici, un processore Mediatek Helio P10 e una memoria RAM da 3 GB.
Meizu M5 Note - caratteristiche
- Display curvo 5.5 pollici (1920 x 1080 pixels) LTPS 2.5D
- 1.8 GHz Octa-core MediaTek Helio P10 processore con Mali T860 GPU
- 2GB RAM con 16GB storage / 3GBRAM con 32GB storage / 4GB RAM con 64GB storage, memoria espandibile fino a 128GB con microSD
- Android 6.0 (Marshmallow) con Flyme OS 6.0
- Dual SIM (nano+nano/microSD)
- 13MP camera posteriore dual-tone LED flash, PDAF
- 5MP camera anteriore
- Sensore impronte digitali
- Dimensioni: 153.6×75.8×8.15mm; Peso: 175g
- Altro: 4G voLTE, dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS
- Batteria: circa 4000mAh
