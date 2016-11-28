Amazon Cyber Monday: le miglior offerte di oggi, 28 novembre 2016
28/11/2016
Amazon Cyber Monday: dopo gli sconti del Black Friday, oggi, lunedì 28 novembre, il colosso degli e-commerce promuove il lunedì “cyber”. Basta visitare oggi gli scaffali virtuali di Amazon per accorgersi che ci sono tantissime offerte delle quali è possibile approfittare, relative a molte categorie di prodotti. Il funzionamento del Cyber Monday è identico a quello del Black Friday, ossia con “Offerte del Giorno” e “Offerte Lampo”. Per quel che riguarda le prime promozioni, hanno la durata di un’intera giornata, mentre le altre sono disponibili al massimo per qualche ora. Insomma, occorre essere lesti per assicurarsi la merce in saldo, altrimenti bisognerà attendere nuove promozioni da parte dell’e-commerce americano.
Amazon Cyber Monday: smartphone e tabletTra le tante offerte, spiccano quelle relative agli smartphone: Honor 7 Premium e Honor 5X sono disponibili rispettivamente a 249,99 e 169,99 euro. Il Sony XPeria XA lo si può acquistare a 199,99 euro, mentre per il Lenovo Moto G4 Play 16 GB Dual SIM bastano 119 euro. Tante offerte anche sui tablet, tra cui spicca a 175 euro il Lenovo TAB 2 A10-70L.
Amazon Cyber Monday: giochi, computer e indossabiliNon mancano le promozioni per gli amanti dei videogiochi: la console PS4 Slim 500GB con Final Fantasy XV, viene proposta a soli 289,90 euro. Tante le offerte anche per i computer desktop: con 449,99 euro, ci si può assicurare un HP Pavilion 550-350nl Desktop, con Processore AMD Quad-Core A10-8750, 8 GB RAM, hard disk da 1 TB, Scheda Video AMD Radeon R5 330 con 2 GB dedicati. E non è tutto: gli indossabili, prodotti sempre più diffusi tra chi fa sport, sono assai ricercati e Amazon lo sa. Tra le promozioni, segnaliamo il TomTom Spark Cardio+Music Premium a 169 euro e Huawei Watch Classic Nero a 199,99 euro. Le offerte sono aggiornate ogni 5 minuti: basta aprire l’home page di Amazon.it e cliccare nella parte superiore sul banner Cyber Monday. Per rendere la navigazione tra gli scaffali più intuitiva, Amazon ti propone anche una selezione di “prodotti simili a quelli che hai già visto” in passato sul portale.
